Ankara przestanie sztucznie podtrzymywać walutę? Turecka lira najsłabsza w historii

Wybory parlamentarne 2023. Prezydent Duda zgodził się, by niektórzy jego współpracownicy wystartowali do Sejmu Niektórzy współpracownicy Andrzeja Dudy chcieliby startować do Sejmu; wiem, że prezydent niektórym wyraził na to zgodę. Natomiast na pewno nie będzie w żaden sposób zabiegał o miejsca dla nich na liście PiS - powiedział w poniedziałek w Polsat News prezydencki doradca Marcin Mastalerek.