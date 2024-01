Turecka fabryka wycofała się z Serbii. Zamiast pensji zaoferowała pracownikom maszyny i ubrania

O co chodzi z Collegium Humanum? "Kuźnia partyjnych nominatów z dyplomami »za grosze«" O co chodzi z uczelnią Collegium Humanum? "To kuźnia partyjnych nominatów do spółek wydaje na masową skalę tanie dyplomy MBA" - czytamy w "Newsweeku". I robi to we współpracy z zagranicznymi uczelniami, które nie mają prawa nadawać stopni naukowych, bo... nie istnieją - pisze Renata Kim.