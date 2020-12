Turcy podnoszą stopy mocniej od oczekiwań. Lira zyskuje

fot. Murad Sezer / Reuters

Bank centralny Turcji zaskoczył rynek sporą podwyżką stóp procentowych. To drugi taki ruch w ciągu nieco ponad miesiąca. W reakcji na posunięcie TCMB lira umocniła się względem dolara.

Rada Polityki Monetarnej tureckiego banku centralnego zdecydowała się w Wigilię podnieść główną stopę procentową (czyli oprocentowania tygodniowych operacji repo) z 15 proc. do 17 proc. Podwyżka aż o 200 punktów bazowych była większa od oczekiwań większości ekonomistów. Rynkowy konsensus zakładał podwyżkę o 150 pb., do 16,50 proc.

Główna stopa procentowa TCMB. / Trading Economics.

To już druga podwyżka stóp procentowych w Turcji. Poprzednia miała miejsce 19 listopada, kiedy to TCMB podniósł swoją stawkę referencyjną aż o 475 pb., z 10,25 proc. do 15 proc.. Wówczas zaskoczeniem była nie sama podwyżka, lecz mocniejsze od oczekiwań podniesienie stopy płynnościowej.

- W następnych okresach restrykcyjność polityki monetarnej będzie z pełną mocą utrzymywana, dopóki wskaźniki nie pokażą silnego i trwałego spadku inflacji do poziomu celu inflacyjnego – czytamy w grudniowym komunikacie TCMB. Podobne zdanie znalazło się już w komunikacie listopadowym, co było otwartą obietnicą utrzymania restrykcyjnego kursu w tureckiej polityce monetarnej.

Rynek walutowy pozytywnie zareagował na decyzję TCMB. O 12:30kurs dolara spadł do 7,5731 liry, z poziomu ponad 7,61 notowanego tuż przed południem. Na początku listopada kurs USD/TRY osiągnął rekordowo wysoki poziom 8,58 lir za dolara.

Lira zaczęła się umacniać już od początku listopada, gdy w Turcji dokonano zmian na stanowiskach prezesa banku centralnego i ministra finansów. Nowa ekipa porzuciła „erdoganomikę” i zaczęła prowadzić odpowiedzialną i zgodną z podręcznikami politykę gospodarczą. To właśnie błędną polityka rządu i TCMB dyktowana przez „sułtana” Recepa Erdogana sprawiły, że przez ostatnie trzy lata lira straciła ponad połowę swej wartości wobec dolara amerykańskiego.

W listopadzie inflacja CPI w Turcji przekroczyła 14 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od ponad roku. Bardzo wysoka inflacja cenowa (w porywach przekraczająca nawet 25 proc.) utrzymuje się w Turcji od ponad dekady.

KK