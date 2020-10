Turcy nie podnieśli stóp. Lira rekordowo słaba

Parlament Europejski: Unia musi pomóc Grecji na granicy z Turcją

UE musi pomóc Grecji w zarządzaniu granicą z Turcją, zapewniając jednocześnie prawo do azylu tym, którzy go potrzebują - przekonywali we wtorek europosłowie podczas debaty w Parlamencie Europejskim.