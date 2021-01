Turcja zaszczepiła ponad pół miliona ludzi w ciągu dwóch dni

fot. BaLL LunLa / Shutterstock

Ponad 590 tys. osób przyjęło pierwszą dawkę szczepionki chińskiej firmy Sinovac w ciągu dwóch pierwszych dni szczepień w Turcji - wynika z danych tureckiego ministerstwa zdrowia.

Pierwszego dnia szczepień w czwartek zastrzyk dostało 285 tys. Turków, zaś w piątek kolejnych ponad 300 tys. Czyni to turecki program szczepień jednym z najszybciej postępujących na świecie.

Jako pierwsi w Turcji szczepionki otrzymują pracownicy służby zdrowia. W czwartek publicznie zaszczepił się również prezydent Recep Tayyip Erdogan i minister zdrowia Fahrettin Koca.

Erdogan przekonywał Turków, że dostarczona przez chińską firmę Sinovac szczepionka CoronaVac jest skuteczna oraz bezpieczna i polecił, by zignorować jej krytykę. Chiński preparat wywołuje kontrowersje m.in. w Brazylii, gdzie badania wykazały, że jego skuteczność jest niższa niż pierwotnie podawano i wynosi nie 60, lecz niewiele ponad 50 proc.

Według prowadzonego przez Uniwersytet Oksfordzki zestawienia Our World in Data, do czwartku najwięcej osób na świecie zaszczepiono w USA (11,15 mln), Chinach (10 mln) i Wielkiej Brytanii (3,3 mln). W przeliczeniu na liczbę ludności liderem jest Izrael, gdzie przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymał co czwarty mieszkaniec kraju. Na drugim miejscu są Zjednoczone Emiraty Arabskie (13 proc.), a na trzecim Bahrajn (6,4 proc.). W Polsce współczynnik ten wynosi 1,08 proc. (PAP)

osk/ tebe/