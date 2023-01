Szwecja i Finlandia pod turecką ścianą. Co dalej z akcesją?

Sprawa leopardów dla Ukrainy. Morawiecki dał Niemcom tydzień, góra dwa

Polska oficjalnie zwróciła się do Niemiec o zgodę na przekazanie Ukrainie swoich czołgów Leopard 2 i będzie czekać na odpowiedź tydzień do dwóch, ale jest zdecydowana zrobić to, niezależnie od tego, jaka ona będzie - powiedział we wtorek w stacji BBC News premier Mateusz Morawiecki.