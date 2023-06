Turcja chce zwiększyć napływ obcych walut i podnosi opłatę za transfer przez Bosfor okrętów komercyjnych

"Użyjemy czołgów tak szybko, jak to możliwe". Konflikt między Turcją a Kurdami eskaluje Tureckie siły zbrojne użyją przeciw kurdyjskim bojownikom czołgów i wojsk lądowych tak szybko, jak to możliwe - oświadczył we wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Operacja odwetowa Ankary przeciw Kurdom w północnej Syrii i Iraku trwa od kilku dni.