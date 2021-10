Turcja ostro tnie stopy procentowe. „Erdoganomika” w natarciu

/ Twitter

Bank centralny Turcji zdecydował się na drugą z rzędu obniżkę stóp procentowych, ignorując szalejącą w kraju blisko 20-procentową inflację. Rynek zareagował znaczącym osłabieniem liry wobec dolara.

Bank Centralny Republiki Tureckiej (TCMB) w czwartek podjął decyzję o obniżeniu referencyjnej stopy procentowej (czyli oprocentowania tygodniowych operacji repo) z 18% do 16%. Decyzja jest sporym zaskoczeniem. Ekonomiści spodziewali się cięcia stóp tylko o 50 pb., do poziomu 17,5%.

tradingeconomics.com

To już druga z rzędu obniżka stóp procentowych nad Bosforem. Pierwsza miała miejsce niemal miesiąc temu. TCMB obniżył wówczas stopę referencyjną z 19% do 18%, co było sporym zaskoczeniem dla inwestorów oczekujących utrzymania ceny pieniądza bez zmian.

- Efekty wysokiej globalnej inflacji na oczekiwania inflacyjne i rynki finansowe są bacznie obserwowane, lecz banki centralne w rozwiniętych gospodarkach oceniają, że wzrost inflacji będzie w znacznej mierze przejściowy i ustąpi wraz z normalizacją popytu konsumpcyjnego, złagodzeniem napięć w łańcuchach dostaw oraz ustąpieniem efektów niskiej bazy. W związku z tym banki centralne w rozwiniętych gospodarkach kontynuują swoją ekspansywne nastawienie w politycy monetarnej i programu skupu aktywów – tak kierownictwo tureckiego banku centralnego uzasadniło swoją decyzję o głębokiej obniżce stóp procentowych przy inflacji CPI 4-krotnie przekraczającej cel inflacyjny.

Rynek walutowy zareagował szybko i negatywnie. Kurs dolara w ciągu kilku chwil podniósł się z ok. 9,2390 do 9,4180 liry, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. Od początku 2021 roku lira osłabiła się względem dolara o prawie 20%, tracąc prawie 40% swej wartości przez ostatnie 3 lata. A przez ostatnie 10 lat turecka waluta straciła do dolara prawie 80%.

"Erdoganomika" nie bierze jeńców

Obniżka stóp procentowych w Turcji stoi w sprzeczności z podręcznikowymi zasadami prowadzenia polityki monetarnej. We wrześniu inflacja CPI w Turcji przyspieszyła do 19,58%, osiągając najwyższą wartość od dwóch lat. W warunkach tak wysokiej inflacji bank centralny powinien mocno podnieść stopy procentowe, aby ograniczyć podaż pieniądza (tj. kredytu) i przekonać społeczeństwo, że poważnie traktuje swój cel inflacyjny (w Turcji wynoszący 5%).

Ale to nie dotyczy Turcji, gdzie w politykę pieniężną regularnie wtrąca się prezydent Recep Erdogan, słynący z - mówiąc eufemistycznie - niekonwencjonalnych poglądów na ekonomię. Już po lipcowym odczycie inflacji turecki „sułtan” publicznie apelował do banku centralnego o obniżenie stóp procentowych. Zdaniem Erdogana to wysokie stopy procentowe powodują inflację, podczas gdy ekonomiści dość powszechnie uważają, że jest dokładnie odwrotnie.

Powiedzieć, że prezydent Turcji swoimi słowami wywiera presję na banku centralnym, to za mało. Wszyscy wiedzą, że brak dostosowania się do woli polityka oznacza koniec kariery w Centralnym Banku Turcji. Taki los w 2019 r. spotkał Murata Cetinkaye, który nie zgadzał się z poglądami Erdogana. Jego następca, Murat Uysal, utrzymał się w siodle 1,5 roku. Następnej zmiany szefa banku centralnego „Sułtan” dokonał w marcu tego roku – oczywiście wywołało to kolejny krach na lirze. Raptem tydzień temu Erdogan zwolnił trzech członków kierownictwa TCMB, którzy opierali się obniżaniu stóp procentowych. Można więc zażartować, że tureccy bankierzy centralni dzielą się na frakcję „gołębi” oraz na bezrobotnych.

Mimo to przez wcześniejsze dwa lata Turcja pod naciskiem globalnych inwestorów zdecydowała się prowadzić bardziej normalną politykę pieniężną. Jeszcze w marcu TCMB zdecydował się na podwyżkę aż o 200 punktów bazowych (z 17% do 19%) była mocniejsza od oczekiwań rynku, co miało pokazać determinację banku centralnego w zwalczaniu inflacji. Odpowiedzialny za tę decyzję prezes tureckiego banku centralnego trzy dni później został zwolniony przez prezydenta Erdogana.