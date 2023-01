Turcja nie zgadza się na Szwecję w NATO. Finlandia dostała "zielone światło"

Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu postawił sprawę jasno. Sztokholm ma wypełnić swoje zobowiązania i dopiero wówczas Stambuł usiądzie do stołu negocjacyjnego. Na razie nie ma zgody na akcesję Szwecji do NATO.

Turcja odwołała spotkanie z przedstawicielami ubiegających się o wstąpienie do NATO Szwecji i Finlandii po tym, jak przed turecką ambasadą w Sztokholmie spalono Koran. Spalenie świętej księgi islamu skrytykował również minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, z którym Cavusoglu spotkał się we wtorek w Budapeszcie. Węgry również nie ratyfikowały jeszcze akcesji Szwecji i Finlandii, a wniosek o ratyfikację ich przystąpienia będzie głosowany w węgierskim parlamencie w lutym.

Finlandia tylko razem ze Szwecją

W niedzielę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zasugerował, że Ankara może zatwierdzić kandydaturę Finlandii do NATO, nie robiąc tego samego dla Szwecji. W poniedziałek jednak szef fińskiej dyplomacji Pekka Haavisto oświadczył, że Finlandia podtrzymuje swoje stanowisko z wiosny 2022 roku o wspólnej akcesji do NATO ze Szwecją. Oba kraje wyraziły chęć przystąpienia do Sojuszu w odpowiedzi na agresję Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku.

W porozumieniu podpisanym w czerwcu 2022 roku pomiędzy Ankarą, Sztokholmem i Helsinkami państwa kandydujące do NATO zobowiązały się m.in. do "zajęcia się nierozstrzygniętymi tureckimi wnioskami o deportację czy ekstradycję". Strony uzgodniły również utworzenie "bilateralnych ram prawnych" ułatwiających proces ekstradycji i wzmacniających wzajemną współpracę. Zobowiązano się też do powstrzymania się od wspierania kurdyjskiej organizacji YPG/PYD oraz organizacji islamskiego myśliciela Fethullaha Gulena, którego Ankara oskarża o przeprowadzenie w 2016 roku nieudanego zamachu stanu.

Do przyjęcia nowych członków do NATO potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Sojuszu.

Szef MSZ Węgier: Nie naciskaliśmy na Turcję w sprawie ratyfikacji przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO Rząd Węgier popiera przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, ale podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Turcji Mevletem Cavusoglu nie naciskaliśmy w tej sprawie na stronę turecką – powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto. Przypomniał też, że wniosek o ratyfikację przystąpienia dwóch krajów nordyckich do sojuszu będzie głosowany w węgierskim parlamencie w lutym. „Rozumiem, że powszechną praktyką w polityce międzynarodowej jest dzisiaj wzajemne pouczanie się, mówienie sobie nawzajem, jak należy postępować” – stwierdził polityk. „Jak mam nakłaniać rząd turecki do czegoś, co nie jest naszą sprawą?” – spytał na wspólnej konferencji prasowej ze swoim tureckim odpowiednikiem w Budapeszcie. Jednocześnie Szijjarto określił jako „niedopuszczalne” niedawne spalenie Koranu w Sztokholmie, a szwedzką odpowiedź wskazującą na wolność słowa nazwał „nonsensowną”. Jeśli jakiś kraj chce wstąpić do NATO i uzyskać w tym celu tureckie poparcie, to „mógłby być nieco bardziej ostrożny” – dodał. Szef węgierskiej dyplomacji wymienił ponadto Turcję jako kluczowe państwo w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii na Węgry. W tym kontekście wymienił gazociąg TurkStream oraz plany zwiększenia dostaw gazu do Europy z Azerbejdżanu przez Węgry. „Rozmawiamy już o zwiększonym dostępie do tureckiego systemu gazociągów w celu transportu gazu ziemnego z Azerbejdżanu na Węgry” - powiedział minister. Szijjarto podkreślił, że jedynym sposobem na zakończenie wojny na Ukrainie są negocjacje, „co udowodniła udana próba mediacji Turcji”, odnosząc się do porozumienia o wznowieniu eksportu ukraińskiego zboża. Szef MSZ stwierdził, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powinien zostać nominowany do pokojowej Nagrody Nobla za swoje wysiłki pokojowe. Kroki w tym celu podjęła już Organizacja Państw Turkijskich, w której Węgry mają status obserwatora. „Ostatnie wydarzenia znacząco wzmocniły pozycję Turcji, a Węgry wysoko oceniają rolę Ankary w rozwiązywaniu najważniejszych globalnych wyzwań” – dodał polityk. Podczas spotkania poruszono również wątek migracyjny. „Jeśli Turcja nie będzie kontrolować nielegalnej imigracji, staniemy w Europie przed wyzwaniem nie do opanowania” – zauważył Szijjarto. Podczas swojej wizyty w Budapeszcie minister Cavusoglu spotkał się także z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Z Budapesztu Marcin Furdyna

