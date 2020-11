Turcja mocno podnosi stopy. Lira zyskuje

fot. Seqoya / Shutterstock

Po zmianie kierownictwa turecki bank centralny zdecydowanie podniósł główną stopę procentową. Po tej decyzji turecka lira, będąca w tym roku jedną z najgorszych walut świata, wyraźnie zyskała wobec dolara.

TCMB podniósł główną stopę procentową (oprocentowania tygodniowych aukcji repo) z 10,25% do 15,00%, czyli aż o 475 punktów bazowych. Ta decyzja była zgodne z oczekiwaniami większości ekonomistów. W górę poszły także pozostałe stopy procentowe banku centralnego Turcji. Stopa depozytowa została podniesiona z 8,75% do 13,50%, stopa pożyczkowa z 11,75% do 16,50%.

Natomiast stopa płynnościowa wzrosła z 14,75% do 19,50%, czyli mocniej od oczekiwań. Rynkowy konsensus zakładał jej podniesienie "tylko" do 18,75%. Ponadto kierownictwo TCMB zapowiedziało, że od teraz całe finansowanie będzie odbywać się po głównej stopie procentowej.

Rynek walutowy przyjął te decyzje pozytywnie. Kurs dolara błyskawicznie po ogłoszeniu komunikatu TCMB spadł z ok. 7,70 do 7,50 liry, ale do 12:25 zdążył się już podnieść do 7,62 liry. Nie zmienia to faktu, że od początku 2020 roku lira straciła przeszło 22% wobec dolara amerykańskiego. W Turcji od kilku lat można mówić o pełzającym kryzysie walutowym – przez ostatnie 5 lat lira osłabiła się o ponad 60%.

Warto dodać, że czwartkowe posiedzenie kierownictwa władz TCMB było pierwszym pod wodzą Naci Agbala. Nowy prezes tureckiego banku centralnego został powołany raptem 10 dni temu po tym, jak prezydent Recep Tayyip Erdogan zwolnił jego poprzednika po zaledwie 1,5 roku pracy.

- W następnych okresach będą brane pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na inflację, a restrykcyjność polityki monetarnej będzie z pełną mocą utrzymywana dopóki nie zostanie osiągnięty trwały spadek inflacji – czytamy w październikowym komunikacie TCMB (podkreślenia od redakcji).

To może być sygnałem potwierdzającym zmianę kursu w tureckiej polityce monetarnej na bardziej „tradycyjny”. Wcześniej władze Turcji usiłowały utrzymywać możliwie jak najniższe stopy procentowe pomimo szalejącej inflacji cenowej i szybko słabnącej waluty. Zresztą rynek już w pewnym stopniu zdyskontował ten scenariusz – przez ostatnie dwa tygodnie kurs USD/TRY obniżył się z przeszło 8,50 do 7,60 liry.

Więcej o tle tureckiego kryzysu walutowego i osobliwym poglądom prezydenta Erdogana na politykę monetarną pisaliśmy w artykule „Krach walutowy w Turcji trwa. 8 lir za dolara”.

KK