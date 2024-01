Turcja dostanie amerykańskie F-16? Biden chce, by Kongres zatwierdził sprzedaż

Biały Dom: Chcemy wejścia Szwecji do NATO tak szybko, jak to możliwe Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan w rozmowie ze swoim szwedzkim odpowiednikiem Henrikiem Landerholmem wyraził zadowolenie z ratyfikacji szwedzkiej akcesji do NATO przez turecki parlament i stwierdził, że USA są za jak najszybszym wejściem Szwecji do NATO., przekazał we wtorek Biały Dom.