Turcja: cztery rosyjskie okręty wojenne nie przepłyną przez czarnomorskie cieśniny

Kolejne kraje zamykają porty dla rosyjskich statków

Wszystkie brytyjskie porty są już oficjalnie zamknięte dla wszystkich statków mających jakikolwiek związek z Rosją - ogłosił we wtorek minister transportu Wielkiej Brytanii Grant Shapps. Rosyjskie statki nie będą mogły wpływać na kanadyjskie wody terytorialne oraz zawijać do kanadyjskich portów – poinformował we wtorek minister transportu Kanady Omar Alghabra. Państwa UE rozważają zakaz zawijania rosyjskich statków do europejskich portów.