Tunel pod Świną otwarty. Duda: To najważniejsza inwestycja w historii Świnoujścia

Tunel pod Świną to najważniejsza w historii Świnoujścia inwestycja; jestem przekonany, że poprawi ona jakość życia mieszkańców Świnoujścia oraz odwiedzających ich gości - napisał w liście do uczestników uroczystości otwarcia tunelu prezydent Andrzej Duda. To z myślą o Polakach powstają liczne inwestycje, takie, jak otwierany dziś tunel" - dodał.

List odczytał szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Prezydent podkreślił w nim, że tunel pod Świną to najważniejsza w historii Świnoujścia inwestycja. "Po wielu dziesięcioleciach przestanie być ono jedynym polskim miastem, niemającym stałego połączenia drogowego z pozostałym terytorium naszego kraju" - napisał Duda.

Zwrócił również uwagę, że w Świnoujściu znajduje się strategiczny obiekt - terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego. Przypomniał słowa jego patrona, prezydenta Kaczyńskiego, że "w Świnoujściu Polska się nie kończy, lecz dopiero zaczyna".

"Miasta takie, jak to mają potencjał, który trzeba wykorzystać i również one mogą być wizytówkami naszego kraju. Także w mniejszych miejscowościach mieszkają Polacy, obywatele RP, prawdziwi gospodarze naszego kraju i jego zbiorowy suweren. To z myślą o nich powstają liczne inwestycje, takie, jak otwierany dziś tunel" - mówił.

W ocenie prezydenta inwestycja ilustruje "cywilizacyjny przełom oraz zmianę filozofii rządzenia, jakie w ostatnich latach dokonały się w naszej ojczyźnie: nie dzielonej już na Polskę A i Polskę B, stawiającej sobie ambitne cele i dynamicznie się rozwijającej".

Duda zaznaczył, że duże inwestycje drogowe, kolejowe i lotnicze, energetyczne i przemysłowe nie tylko przynoszą wymierne korzyści poszczególnym regionom i pełnią funkcję kół zamachowych gospodarki narodowej, ale także wpływają na sposób myślenia obywateli. "Jestem przekonany, że ta nowoczesna, zaawansowana technologicznie inwestycja na wiele dziesięcioleci poprawi jakość życia mieszkańców Świnoujścia oraz odwiedzających ich gości" - dodał.

"Mocno wierzę, że pozytywne zmiany, jakie dokonują się w naszym kraju, wyznaczają nowe minimum, do którego muszą odtąd aspirować wszyscy kandydaci do służby publicznej" - napisał prezydent. "Przed Polską i Polakami otwierają się obecnie nowe ścieżki rozwoju, nowe szanse i możliwości. Ufam, że wspólnym wysiłkiem dobrze je wykorzystamy, że droga do realizacji naszych aspiracji i marzeń stoi przed nami otworem" - dodał.

Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

Tunel pod Świną, który połączył wyspy Uznam i Wolin, ma zapewnić lepszą komunikację dla mieszkańców i turystów. Dotychczas, aby dostać się do kurortu, konieczne było przeprawianie się promami, co powodowało często duże kolejki i opóźnienia. Teraz przejazd ma trwać 3 minuty.

Prezydent Świnoujścia: oddając tunel do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski

"Dzisiejszy dzień, 30 czerwca 2023 r. to dzień historyczny, kiedy nasze wyspy Uznam i Wolin w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski, jak to w 2007 r. powiedział pan premier Kaczyński, uznając, że budowa tunelu pod Świną to polska racja stanu" – podkreślił Żmurkiewicz.

Wspomniał, że "realna szansa na budowę stałej przeprawy po raz pierwszy miała miejsce w lipcu 2007 r.", kiedy Świnoujście odwiedzili premier Jarosław Kaczyński oraz minister Joachim Brudziński. "Podczas krótkiej wizyty premier stwierdził, że Świnoujście należy przyłączyć do Polski" – oznajmił prezydent miasta.

Adamczyk: Teraz czas na zachodnią obwodnicę Szczecina

"Mamy ambicje i te ambicje realizujemy. W części one są już zrealizowane" - mówił w piątek minister Andrzej Adamczyk. "Teraz czas na zachodnią obwodnicę Szczecina (...) To musi zostać wykonane" - stwierdził szef MI.

Jak zaznaczył Adamczyk, "to jest nasz obowiązek wobec Polski, to jest nasz obowiązek wobec polskiej gospodarki, wobec tych, którzy oczekują od nas wykonania zadań na najwyższym poziomie".

Zachodnia obwodnica Szczecina będzie miała blisko 50 km długości, a w jej ciągu zaplanowano 5-km tunel pod Odrą. Będzie to drugi, obok zbudowanego pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce. 30 listopada 2022 r. w Ministerstwie Infrastruktury zawarto umowy na prace projektowe dla dwóch odcinków nowej trasy, która omija aglomerację szczecińską od zachodu i północy.

autorki: Aleksandra Rebelińska, Elżbieta Bielecka, Małgorzata Miszczuk, Magdalena Jarco

