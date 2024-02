Tu system kaucyjny działa najlepiej na świecie. Zwrócono rekordową liczbę butelek i puszek

Każdego roku przeciętny Fin zanosi do punktów zwrotów blisko 400 opakowań po różnego rodzaju napojach, tj. plastikowych i szklanych butelek oraz aluminiowych puszek objętych systemem kaucyjnym.

W 2023 r. dla celów recyklingu oddano ich 2,2 mld sztuk. To rekordowa liczba, a najczęściej oddawane były puszki (1,4 mld) – podała we wtorek organizacja zajmująca się obrotem opakowaniami zwrotnymi (Palpa). W stosunku do 2022 r. to więcej o blisko 40 mln opakowań.

Każdy mieszkaniec Finlandii – jak wyliczono – oddaje średnio w ciągu roku do punktów po 392 opakowania. W przeliczeniu na mieszkańca najwięcej kaucyjnych puszek i butelek zwraca się w Laponii, a to dzięki odwiedzającym tłumnie region turystom – podkreślono.

W Finlandii współczynnik recyklingu należy do najwyższych na świecie (ok. 95 proc. zwróconych puszek, ok. 90-87 proc. plastikowych i szklanych butelek). Obecny fiński system kaucyjny na opakowania ma już ok. 70 lat i sięga Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach w 1952 r., kiedy to spopularyzowano w kraju napój Coca-Cola. Wówczas gdy amerykański koncern przekazał kilkaset tysięcy butelek coli, stworzono system obrotu butelkami szklanymi. W latach 80. objęto nim także butelki plastikowe, a w latach 90. aluminiowe puszki.

W 5,5 mln Finlandii jest ok. 4 tys. automatów przyjmujących opakowania zwrotne (znajdują się przede wszystkim w sklepach spożywczych). Kaucje wynoszą od 10 za małą puszkę do 40 eurocentów za dużą butelkę. Po zwrocie klient otrzymuje rachunek, który można zrealizować w kasie sklepu.

Z Helsinek Przemysław Molik