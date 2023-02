Trzysta miliardów dolarów Buffetta. Inwestor sprzedał akcje banków i tajwańskiej spółki

Raport o zmianach u największych inwestorów z Wall Street zdradził, co kupował i sprzedawał w ostatnim kwartale 2022 r. Berkshire Hathaway, wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta. Okazuje się, że w wartym blisko 300 mld dol. portfelu postępuje redukcja akcji banków.

fot. Kevin Lamarque / / FORUM

Zgodnie z prawem zarządzający funduszami inwestycyjnymi, których aktywa przekraczają 100 mln dolarów, są zobowiązani złożyć do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) formularz 13f, który ujawnia posiadane przez nich akcje. Muszą to zrobić w ciągu 45 dni od ostatniego dnia kwartału.

Większość funduszy czeka do końca tego okresu, aby ukryć swoją strategię inwestycyjną. Termin minął we wtorek 14 lutego i teraz wiemy, w co inwestował w ostatnim kwartale guru z Omaha. Oczywiście nie oznacza to, że obecnie portfel wygląda podobnie, jednak długoterminowy profil inwestycyjny Buffetta każe przypuszczać, że tak jest, chociaż najnowszy raport wskazuje pewną rysę na tym wizerunku.

Reklama

Zobacz także Inwestowanie na giełdzie z rachunkiem inwestycyjnym BOSSA

Według przekazanego formularza 13f portfel inwestycyjny Buffetta był wart na koniec roku 299 mld dolarów wobec 296,1 mld kwartał wcześniej i 331 mld dolarów na koniec IV kwartału 2021 r., czyli o 9,6 proc, mniej rok do roku. W tym samym czasie S&P500 był pod kreską o 19,44 proc.

Jeśli jednak zmierzymy poczynania Buffeta w sposób bardziej adekwatny, uwzględniając otrzymane dywidendy, okazuje się, że Berkshire Hathaway wypracował w 2022 r. stopę zwrotu dla swoich inwestorów na poziomie 3,3 proc., przy stracie 18,1 proc., jaką odnotował S&P500 TR, uwzględniający reinwestowane dywidendy.

Bankier.pl

Wracając do portfela Buffetta, widzimy, że w ostatnich trzech miesiącach poprzedniego roku zwiększył zaangażowanie w akcje tylko trzech spółek i to w symbolicznym wymiarze. Było to ponad 1,249 mln akcji budowlanej firmy Louisiana Pacific Corp., czym powiększył ilość posiadanych akcji spółki o 21,5 proc., które w sumie warte były 417 mln dol.

Dokupił ponad 2,42 mln akcji Paramount Global, dobrze znanej spółki z branży filmowej i telewizyjnej, wydającej m.in. muzyczne kanały spod szyldu MTV. W Polsce należy do niej m.in. kanał Comedy Central, a także startująca nowa platforma streamingowa SkyShowtime. W Paramount, Buffett miał zainwestowane w sumie 1,5 mld dolarów, na jakie były wyceniane ponad 93,6 mln akcji.

Trzecią spółką, w której Buffett zwiększył zaangażowanie, był Apple. Jednak było to włączenie akcji posiadanych przez firmę Alleghany, czyli ubezpieczyciela, którego Berkshire przejął. W IV kwartale w jego portfelu znalazło się więc o ponad 333,8 tys. akcji więcej, które w sumie z całym posiadanym pakietem były warte, na koniec raportowanego okresu, ponad 116,3 mld dolarów i stanowiły 38,9 proc. portfela. Pakiet akcji Apple’a po bieżących cenach to już ponad 137 mld dolarów.

To niezmiennie najwięcej ze wszystkich posiadanych spółek. Akcje Apple’a miliarder skupuje od 2016 r. i ma ich obecnie ponad 895 mln, co oznacza, że w akcjonariacie spółki, Berkshire Hathaway jest drugim największym instytucjonalnym udziałowcem, z pakietem ponad 5,8 proc. akcji.

Poza niewielkimi zakupami, bardziej znaczące było to, co Buffett sprzedawał pod koniec 2022 r. Największym zaskoczeniem jest zredukowanie o 86,2 proc. pakietu akcji tajwańskiego producenta półprzewodników TSMC. To o tyle zaskakujące, że spółka została do portfela dodana zaledwie kwartał wcześniej i to od razu w pakiecie wartym ok. 4 miliardy dolarów.

Od razu pojawiły się spekulacje na temat powodów tak szybkiego wycofania się z tej inwestycji. W zeszłym miesiącu producent chipów odnotował dobre kwartalne i roczne zyski, jednak przedstawił słabszą prognozę na rok 2023, ale przecież filozofia Berkshire Hathaway zakłada długi horyzont inwestycyjny niż tylko najbliższe kwartały.

Innym czynnikiem mogła być spora zależność dwóch spółek w portfelu i ryzyko, że kłopoty jednej wpłyną na działalność drugiej. Chodzi oczywiście o Apple, który był największym klientem TSMC, ale przecież Buffett i jego zarządzający wiedzieli o tym przed zakupem notowanych w USA adrów (amerykańskich kwitów depozytowych). Więc może chodzić o rosnące ryzyko geopolityczne związane z napięciami między Chinami i Tajwanem? Faktem jest, że zaledwie po kilku miesiącach sprzedano 51,7 mln papierów z ok. 60 mln posiadanych kwartał wcześniej.

Innymi aktywnościami po stronie sprzedaży było zredukowanie pozycji na amerykańskich bankach. O ponad 91 proc. (71,1 mln akcji) spadła ilość papierów Bancorp, o 59,7 proc. (37,14 mln) zredukowano pozycję w Bank of New York Mellon, w które to spółki Buffett inwestował od kilkunastu lat. Może być to jednak zaplanowana strategia, ponieważ akcje tych banków sprzedawane były już w poprzednich kwartałach, widząc ich wysoką wycenę i presję na wyniki w obliczu spowolnienia koniunktury. Warto nadmienić, że Bank Of America nadal pozostaje drugą co do wielkości inwestycją w portfelu Warrena Buffetta.

Top10 pozycji w portfelu Warrena Buffetta na koniec 4Q 2022 r. Spółka Udział w portfelu, proc. Ilość akcji, w mln szt. Wartość pakietu, w mld dol. Apple 38,90 895,136 116,305 Bank of America 11,19 1 011,00 33,454 Chevron Corp. 9,78 162,975 29,252 Coca Cola Co. 8,51 400,00 25,444 American Express 7,49 151,610 22,400 Kraft Heinz Co. 4,43 325,634 13,256 Occidental Petroleum 4,09 194,351 12,242 Moody's Corp. 2,30 24,669 6,873 Activision Blizzar 1,35 52,717 4,035 HP Inc. 0,94 104,476 2,807 Dane Dataroma

Berkshire zmniejszyło również swoją pozycję w producencie gier Activision-Blizzard, sprzedając 7,4 mln akcji (-12,35 proc.), petrochemicznym Chevronie, sprzedając ponad 2,38 mln akcji (-1,44 proc.), firmie medycznej McKesson, ubezpieczeniowym gigancie Ally Finnacial, upłynniając 200 tys. akcji, i sieci sklepów spożywczych Kroger.

Warren Buffett prowadzi Berkshire od 1965 roku. Firma z siedzibą w Omaha w Nebrasce jest właścicielem dziesiątek spółek z różnych branż. Zyskał reputację inwestora realizującego strategię „kup i trzymaj”. Na przykład Berkshire posiada akcje Apple od pierwszego kwartału 2016 r., a akcje Coca-Coli od pierwszego kwartału 2001 r.