Ruszają wypłaty trzynastych emerytur. Pierwsze osoby otrzymają świadczenia 1 kwietnia

Czternasta emerytura trafi do seniorów w listopadzie lub grudniu

Tzw. czternasta emerytura w wysokości 1250,88 zł brutto trafi w tym roku do seniorów w listopadzie lub grudniu; na rękę będzie to ok. 1066 zł - przypomniał w piątek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.