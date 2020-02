Trzyletnie dziecko diagnozowane w Poznaniu pod kątem koronawirusa

Do szpitala klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu trafiło w środę trzyletnie dziecko z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa. Trwa diagnozowanie pacjenta. Kilka dni temu dziecko przebywało z rodzicami we Włoszech. Do szpitala trafiło z wysoką temperaturą.

Rzecznik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska przekazała PAP, że zgłoszenie o przyjęciu do szpitala dziecka z podejrzeniem koronawirusa sanepid otrzymał w środę rano.

"Dostaliśmy zgłoszenie o trzyletnim dziecku z wysoką temperaturą, które przebywało z rodzicami prywatnie kilka dni temu we Włoszech. To był krótki pobyt" – powiedziała.

Dziecko przebywa na oddziale zakaźnym. Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu dr Paweł Daszkiewicz poinformował PAP, że trzylatek jest diagnozowany. "Trzeba po prostu poczekać na wynik" – powiedział.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Zgodnie z ostatnim raportem WHO z 24 lutego na świecie potwierdzono blisko 80 tys. przypadków zarażeń. W Chinach potwierdzono ponad 77 tys. zarażeń i zanotowano ponad 2,5 tys. ofiar śmiertelnych. Poza Państwem Środka potwierdzono ponad 2 tys. przypadków zachorowań w 29 państwach, m.in. w Iranie, Włoszech, Niemczech i we Francji. Poza Chinami wirus spowodował 23 zgony.(PAP)

Autor: Szymon Kiepel

szk/ joz/