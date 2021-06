"Trzy wiedźmy" wspomogły WIG20. Wzrosty LPP i CCC

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Piątek zgodnie z oczekiwaniami przyniósł podwyższoną aktywność inwestorów, rewolucji w notowaniach indeksów jednak nie było. WIG20, m.in. za sprawą świetnej postawy odzieżówki (LPP i CCC), zamknął dzień na plusie, szeroki rynek jednak lekko rozczarował.

Trzeci piątek trzeciego miesiąca każdego kwartału to dla inwestorów dzień szczególny. To sesja, po której wygasają kontrakty terminowe (tzw. dzień trzech wiedźm), przez co często w jej finałowych fazach dochodzi do gwałtownych zmian przy podwyższonych obrotach. Dziś podwyższone obroty były - na szerokim rynku sięgnęły 2,3 mld zł - zmiany ciężko określić jednak mianem gwałtownych.

Przede wszystkim skorzystał WIG20, który po wejściu do handlu amerykanów, wyszedł ponad kreskę i utrzymał się nad nią już do końca sesji. W charakteryzującym się podwyższonymi obrotami finale jeszcze poprawił swój wynik i ostatecznie zamknął dzień wzrostem o 0,4 proc. To wynik tym bardziej wart podkreślenia, że na innych europejskich rynkach przeważała dziś czerwień.

Odbiór sesji na GPW psuły jednak inne indeksy. O ile jeszcze WIG, napędzany głównie wzrostami dużych spółek, zamknął sesję na 0,3-proc. plusie, o tyle już przykładowo sWIG80 dzień zakończył na zero. Rozczarował z kolei mWIG40, który stracił aż 0,6 proc. Jemu akurat trzy wiedźmy zaszkodziły, na indeksie tym pod koniec dnia bowiem obserwowaliśmy dokładnie odwrotny ruch niż na WIG20.

W składzie WIG20 pierwsze skrzypce grały dziś akcje spółek odzieżowych. LPP podrożało aż o 6,2 proc., a CCC o 4 proc. Obuwniczy potentat poinformował, że chce przedstawić jesienią nową strategię rozwoju. Planuje również, że do końca roku sieć HalfPrice w Polsce i w Europie będzie liczyć 65 sklepów.

Po wzrostowej stronie dobrze radziło sobie także Asseco (+3,6 proc.). Wzrosty w przedziale 1-2 proc. notowały akcje Dino, Allegro, CD Projektu, Polsatu oraz PGNiG, które rozpoczęło eksploatację nowego złoża na Morzu Norweskim. Rozczarowywał z kolei Orlen, który stracił aż 3,5 proc. i to mimo rosnących cen paliw. Znów słabo radziła sobie także JSW, która tym razem poszła w dół o 2,4 proc. Wczoraj w rejestrze krótkiej sprzedaży pojawił się fundusz Numeric Investors LLC, grający na spadki jastrzębskiej spółki.

Warto dodać, że przy okazji dnia trzech wiedźm dokonywane są także korekty w indeksach. Po dzisiejszej sesji do indeksu mWIG40 wskoczą Asbis i Mabion. Notowania tej dwójki zachowywały się dziś skrajnie różnie, Asbis zyskał 5,3 proc., Mabion stracił 6,4 proc. Taniały też papiery wypadających z mWIG40 GTC (-1,6 proc.) oraz Echo (-2,1 proc.). W skład indeksu sWIG80 wejdą z kolei AC Autogaz, Action, Echo, GTC, PCF Group i Police, a wyjdą z nego Asbis, ATM Grupa, Boombit, Harper, Mabion i Sygnity. WIG20 pozostanie bez zmian.

Adam Torchała