Trzy wiedźmy i ponad 3 mld zł obrotu na GPW. WIG20 każdego dnia coraz wyżej

Piątek kończy udany tydzień dla inwestujących w indeks największych polskich spółek. Ten pnie się coraz wyżej każdego dnia, ustanawiając nowe maksima hossy trwającej od października. Rozliczenie kontraktów terminowych, a zwłaszcza ostatnia godzina sesji zwana „godziną trzech wiedźm”, przyniosły podwyższone obroty i większą aktywność na rynku.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Otoczenie sprzyjało bykom na GPW. Dolar słabnie względem euro, a korzysta na tym polski złoty, przez co amerykańska waluta jest do naszej najtańsza od czasów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Na Wall Street trwa euforia po przełknięciu nowych wiadomości od Fedu. Ubywa krajów z UE z dwucyfrywą inflacją, a i w Polsce inflacja bazowa wreszcie spadła. Rynki bazowe w Europie zyskiwały tak jak Wall Street, które rosło przed długim weekendem (w poniedziałek niema sesji w USA).

WIG20 wzrósł o 0,51 proc. do 2108,05 pkt., a w czasie sesji wzrósł do 2131 pkt., co jest nowym szczytem fali wzrostów od października, w której maksymalna zwyżka to już ponad 59 proc. WIG w piątek był wyżej o 0,44 proc. i jest na 67 850,51 pkt. Z kolei mWIG40 zyskał 0,11 proc. do 4 722,38 pkt., a sWIG80 poszedł do góry o 0,04 proc. do 21 386,24 pkt. Obroty przekroczyły 3,23 mld zł, z czego 2,95 mld zł dotyczyło WIG20.

W całym tygodniu WIG20 zyskał 2,78 proc., WIG był wyżej o 1,98 proc. Natomiast słabiej zachowały średnie spółki reprezentowane przez mWIG40, które w ciągu pięciu dni były pod kreską o 0,05 proc., z kolei sWIG80 spadł o 1,02 proc. proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 7 z 14 indeksów. Najmocniej do góry poszły chemia (5,22 proc.), odzież (1,4 proc.) i paliwa (1,86 proc.). Spadki dotyczyły przede wszystkim spółek spożywczych (-1,42 proc.), mediów (-1,17 proc.) i górnictwa (-0,61 proc.).

W WIG20 liderami pod względem obrotów w dniu rozliczenia instrumentów pochodnych były PKN Orlen (435 mln zł), Allegro (417 mln zł), CD Projekt (272 mln zł), PKO (251 mln zł) i Dino (246 mln zł).

Najmocniej w blue chipach wzrosły akcje Pepco (2,06 proc.). Wzrosty z dnia poprzedniego, naznaczonego orzeczeniem TSUE, kontynuowały niektóre banki z mBankiem (2.02 proc.) na czele.

Ceny ropy szły w piątek do góry z uwagi na nadzieje na pakiet stymulacyjny dla chińskiej gospodarki, która wraz z poluzowaniem polityki pieniężnej w Państwie Środka ma rozruszać oczekiwany ma wspierać kondycję tamtejszego biznesu. Wzrosty cen ropy wspierały notowania PKN Orlen (1,94 proc.), chociaż w taki dzień jak ten to rozgrywka dużych graczy o stateczną cenę waloru ma największy wpływ na kurs.

Ponad 1 proc. zyskały jeszcze walory LPP, Asseco, PKO, Grupy Kęty, PGE i CD Projektu. W odniesieniu do tego ostatniego kolejna aktualizacja rejestru krótkiej sprzedaży KNF pokazała, że fundusz Point72 zmniejszył jeszcze pozycję z 1,02 do 0,95 proc. Tydzień temu miał 1,17 proc.

Z historycznego szczytu cofnął się kurs Dino (-1,45 proc.), ale i tak najwięcej działo się na walorach JSW (-4,55 proc.), gdzie rynek reagował na doniesienia z WZA w sprawie dywidendy. Do czasu przegłosowania jej braku kurs zyskiwał ponad 3 proc. Spadek z dziennych maksimów do dziennych minimów wynosił ok. 9,5 proc. Obroty tego dnia na spółce wyniosły 90 mln zł.

Pod kreską były jeszcze notowania KGHM-u (-0,04 proc. ), Allegro (-0,82 proc.), Orange (-0,63 proc.), Cyfrowego Polsatu (-0,55 proc.) czy Santandera (-0,3 proc.).

W drugiej linii wyróżnił się wzrost kursu Ten Square Games (6,07 proc.) oraz Ciechu (10,98 proc.), gdzie główny akcjonariusz oświadczył, że może poprzeć dodatkową dywidendę z chemicznej spółki. Najmocniej w tym segmencie spadł kurs Kernela (-4,2 proc.), który pokzał wyniki za kwartał zakończony 31 marca. Skonsolidowane przychody w trzecim kwartale 2022/23 spadły rok do roku o 51 proc. i wyniosły 825 mln dol. – poinformowała spółka.

Na szerokim rynku warto zwrócić uwagę na Będzin (25,52 proc.), gdzie okazało się, że spółka dobrowolnie chce wcześniej wykupić obligacje, chociaż jeszcze jakiś czas temu miała problem z regulowaniem zobowiązań z nich wynikających. Środki na wykup mają pochodzić z pożyczki od spółki zależnej. Z kolei Wasko (25,47 proc.) poinformowało o wyborze oferty spółki w przetragu o wartości 33 mln zł.