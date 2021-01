Trzy państwa wzywają Iran do natychmiastowego zaprzestania wzbogacania uranu

fot. Borna_Mirahmadian / Shutterstock

Szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec wyrazili głębokie zaniepokojenie wznowieniem przez Iran wzbogacania uranu do poziomu 20 proc. W ogłoszonym w środę wspólnym stanowisku ministrowie wezwali Teheran do natychmiastowego zaprzestania tej działalności.

Irańskie działania "nie mają wiarygodnego uzasadnienia cywilnego" i są "wyraźnym naruszeniem" zobowiązań tego kraju, zapisanych w zawartym w 2015 r. międzynarodowym porozumieniu nuklearnym, którego Wielka Brytania, Francja i Niemcy było stronami (obok Iranu, USA, Rosji i Chin) - przekazano w komunikacie.

Wznowienie przez Iran wzbogacania uranu do poziomu 20 proc. stwarza również "bardzo poważne ryzyko proliferacji" nuklearnej - napisano w oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych W. Brytanii, Francji i Niemiec - Dominica Raaba, Jean-Yves Le Driana i Heiko Maasa.

Dyplomaci zwracają również uwagę na to, że działania Teheranu "mogą podważyć ważną szansę na powrót do rozmów dyplomatycznych z przyszłą administracją amerykańską" Demokraty Joe Bidena.

Iran poinformował w poniedziałek, że wznowił wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U235.

Podpisana w 2015 r. umowa, której celem było niedopuszczenie do rozwoju wojskowego programu atomowego w Iranie, w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na to państwo międzynarodowych sankcji pozwalała Teheranowi na wzbogacanie uranu do poziomu 3,67 proc.

W 2018 r. prezydent Donald Trump wycofał USA z tego porozumienia i przywrócił surowe sankcje na Iran, od tego czasu władze w Teheranie odeszły od większości swoich zobowiązań określonych w umowie - przypomina agencja AFP. Prezydent-elekt USA już wcześniej zapowiadał, że będzie prowadził wobec Iranu politykę inną niż jego poprzednik - zauważają agencje.

W przypadku materiału dla bojowych ładunków jądrowych poziom wzbogacenia musi wynosić co najmniej 90 proc. Iran wielokrotnie zapewniał, że nie pracuje nad militarnym programem atomowym - pisze agencja AP.

Zaniepokojenie działaniami Iranu wyraziła także we wtorek Komisja Europejska.(PAP)

