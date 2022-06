Trzy osoby zabite i 14 z obrażeniami w strzelaninie w Tennessee

Kolejne strzelaniny w USA, kolejne ofiary śmiertelne. Biden: Czas na racjonalne regulacje

W czwartek w USA doszło do kolejnych strzelanin, w których zginęli ludzie. To kolejne przestępstwo z ostatniej całej serii podobnych w tym kraju. Dzień wcześniej w Tulsie, w stanie Oklahoma, napastnik zastrzelił chirurga i trzy inne osoby w miejscowym szpitalu a 9 dni wcześniej doszło do masakry w szkole w Uvalde, w stanie Teksas, gdzie zginęło 19 uczniów i dwie nauczycielki.