Trzy lata złotego milczenia Chin

/ Reuters

Od trzech lat chiński bank centralny nie raportuje zmiany rezerw złota. To jednak nie oznacza, że nie gromadzi "królewskiego metalu". W przeszłości Chińczycy "przypominali sobie" o setkach ton złota co kilka lat.

Oficjalnie Ludowy Bank Chin ma w swoich rezerwach 1948,3 ton złota. Taki sam stan posiadania raportuje od 7 października 2019 r.

Bankier.pl na podstawie danych Ludowego Banku Chin

Większymi zasobami "królewskiego metalu" dysponują oficjalnie władze tylko 5 państw: USA (8133,47 t), Niemiec (3355,14 t), Włoch (2451,84 t), Francji (2436,5 t) i Rosji (2298,53 t).

Jednak chińskie dane budzą spore wątpliwości. W przeszłości bowiem Chińczycy nagle "odnajdowali" setki ton złota. W maju 2009 r. stwierdzili, że mają w skarbu ponad 454 tony więcej, niż podawali do publicznej wiadomości miesiąc wcześniej. W lipcu 2015 r. ogłosili wzrost rezerw o 604 tony. Chyba nikt nie sądzi, że faktycznie w raptem 30 dni nabyli tak ogromne ilości metalu. Byłoby to nie lada wyzwanie, a do tego działanie pozbawione sensu. Łatwiej i rozsądniej rezerwy gromadzić stopniowo. Takie kroki Ludowy Bank Chin raportował w latach 2015-16 i w 2019 r.

Bankier.pl na podstawie danych Ludowego Banku Chin

Spekulacjom sprzyjają również oficjalne dane o poziomie rezerw walutowych chińskiego banku centralnego. Mimo że już od przeszło dwóch lat Państwo Środka notuje rosnące i idące w dziesiątki miliardów miesięcznie nadwyżki handlowe, którym przez kilkanaście miesięcy towarzyszył napływ zagranicznego kapitału na rynki akcji i obligacji za Murem, to wartość rezerw walutowych Ludowego Banku Chin oscyluje w pobliżu poziomu 3 bln dol. Zmiany wartości przypisuje się raczej zmianom wycen aktywów wchodzących w skład portfela, a nie zwiększaniu czy zmniejszaniu portfela. Co zatem dzieje się z dewizami?

Może są przeznaczane na niejawne zakupy złota. Ale odpowiedź na to pytanie może być dużo prostsza, a sprawa - nie tak tajemnicza. Rezerwy walutowe banku centralnego co prawda były na koniec sierpnia o blisko 40 mld dol. mniejsze niż na koniec kwietnia 2020 r., ale w tym samym okresie aktywa netto banków "komercyjnych" wzrosły o 1,84 bln dol., do 6,4 bln dol. W ostatnich latach gromadzenie zagranicznych aktywów wzięły na siebie inne instytucje, choć również kontrolowane przez Pekin. Gdyby zaszła taka konieczność one również mogą pozbywać się zasobów, interweniując na rynkach na polecenie Pekinu.