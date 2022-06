Olbrzymi pożar w Nowym Meksyku. Tysiące ewakuowanych Amerykanów

Pożar w północnym Nowym Meksyku, który zniszczył co najmniej 330 domów i zmusił tysiące ludzi do ewakuacji, spowodowało wymknięcie się spod kontroli odbywającego się zgodnie z planem wypalania roślinności. Poinformowały o tym federalne służby leśne (U.S. Forest Service).