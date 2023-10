Trzęsienie ziemi w polskiej armii. Odchodzą najważniejsi dowódcy

Tuż przed wyborami, gdy pod granicą trwa wojna w Ukrainie, a w Strefie Gazy eskalował wieloletni konflikt, z polskiej armii odchodzą najważniejsi dowódcy. Szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli wypowiedzenia stosunku służbowego.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

"Wnioski o dymisję obydwu dowódców trafiły wczoraj do Kancelarii Prezydenta" - informuje "Rzeczpospolita".

Informacje te ostatecznie potwierdziła PAP. "Szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak złożył w poniedziałek wypowiedzenie stosunku służbowego" - poinformowała rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Joanna Klejszmit.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski potwierdził w rozmowie z PAP, że Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski również złożył wypowiedzenie stosunku służbowego.

Konflikt tlił się od dawna

Nietrudno powiązać rezygnacje z ciągnącym się od dłuższego czasu konfliktem na linii wojsko-MON. Oliwy do ognia dolano w maju 2023 r., gdy szef MON Mariusz Błaszczak publicznie postawił zarzuty Dowódcy Operacyjnemu i oskarżył go o zaniedbania.

Zdaniem Błaszczaka to gen. Tomasz Piotrowski miał nie poinformować go o słynnym incydencie z rosyjską rakietą, która uderzyła w polskie terytorium 16 grudnia 2022 r. Została ona znaleziona przypadkowo przez cywila kilka miesięcy później. Błaszczak miał do gen. Piotrowskiego pretensje, że nie była prowadzona skuteczna akcja poszukiwawcza rakiety.

Wojsko na potrzeby polityki

Żołnierze nie byli zadowoleni również z wykorzystywania wojska do celów politycznych, a czarę goryczy miał przelać występ Jarosława Kaczyńskiego na tle żołnierzy w Uniejowie, podczas którego prezes PiS atakował opozycję, nazywając Donalda Tuska "czystym złem".

To niejedyny raz, gdy Wojsko Polskie wykorzystano w bieżącej kampanii wyborczej PiS. W jednym ze spotów PiS Błaszczak pokazał pierwszą stronę dokumentu "Plan użycia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Warta – 00101", który został stworzony przez Sztab Generalny WP, opisujący ewentualną operację obronną. Wywołało to szereg negatywnych komentarzy, w tym mówiących, że "to zdrada".

- Ten dokument jest konsekwencją dokumentów doktrynalnych NATO-wskich, jego ujawnienie jest ujawnieniem części filozofii NATO, czyli to zdrada - tak gen. Waldemar Skrzypczak skomentował fakt publikacji MON-u w rozmowie z WP.pl.

Nowy "nr 1" w Wojsku Polskim to zaufany człowiek Błaszczaka

Po złożonych w poniedziałek wypowiedzeniach, numerem 1 w polskim wojsku obecnie jest Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Wiesław Kukuła. W kręgach wojskowych mówi się wprost, że jest to zaufany człowiek szefa MON Mariusza Błaszczaka, który — jak pisze "Gazeta Wyborcza" miał mianować go "naczelnym wodzem".

Sama nominacja w to stanowisko w lutym 2023 roku była zaskoczeniem dla większości korpusu oficerskiego. Wcześniej pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - od 2016 roku dowodził związkiem taktycznym na poziomie pułku. Studia generalskie odbył wieczorowo. Co ciekawe, karierę wojskową rozpoczął w 1996 w Lublińcu w 1 pułku specjalnym komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów).

JM