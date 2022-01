Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Setki domów uległo zniszczeniu

W trzęsieniu ziemi, które w poniedziałek po południu nawiedziło zachodni Afganistan, zginęło 26 osób; zniszczone zostały setki domów - podały lokalne władze.

Według Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) trzęsienie miało magnitudę 5,6, a zdaniem Amerykańskiego Instytutu Geofizycznego (USGS) - 5,3.

Trzęsienie wystąpiło w położonej na zachodzie kraju prowincji Badghis graniczącej z Turkmenistanem, niszcząc setki domów.

"Niestety, według naszych wstępnych doniesień zginęły 22 osoby, w tym kobiety i dzieci; cztery osoby zostały ranne" - powiedział Baz Mohammad Sarwari, dyrektor ds. Informacji administracji prowincji. Inne źródła mówią o 26 ofiarach śmiertelnych.

"Mudżahedini dostali się do części dotkniętego katastrofą terenu, lecz Badghis jest górską prowincją, liczba ofiar może wzrosnąć" - dodał.

Z kolei mułła Janan Saege, szef operacji w ministerstwie ds. nadzwyczajnych Afganistanu potwierdził liczbę ofiar i dodał, że w trzęsieniu ziemi uszkodzonych zostało ponad 700 domów.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości 30 km i 150 km na północny wschód od miasta Herat, gdzie mieszka 272 tys. ludzi.

With deep sorrow, I moved to learn of a deadly earthquake in western Badghis & Herat provinces. I share my condolence with all those who lost their loved ones or affected as financially. May Allah give quick recovery for injured and grant paradise for the martyrs. #Afghanistan 💔 pic.twitter.com/dPMAFHPf8m