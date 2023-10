Trzęsienie ziemi na Słowacji. Było odczuwalne w Polsce

W poniedziałek wieczorem na Słowacji doszło do trzęsienia ziemi, które było odczuwalne w Polsce. Rozmawiałem na ten temat z wojewodą małopolskim i poleciłem zwiększenie gotowości służb - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

Jak podają media, trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,1 odnotowano w poniedziałek wieczorem na Słowacji, we wschodniej części kraju, niedaleko Humennego. W Polsce wstrząs odczuwalny był m.in. w Katowicach, Tychach i w okolicach Krakowa. "Trzęsienie trwało nieco ponad minutę. Nie ma informacji o poszkodowanych lub zniszczeniach" - przekazała Remiza.pl.

