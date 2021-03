Trzecia fala koronawirusa jest już widoczna w szpitalach

Od dziś rejestracja na szczepienia dla nauczycieli do 69 lat

We wtorek o godz. 8.00 rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia na uczelniach, w wieku do 69 lat. Zapisy potrwają do środy, do końca dnia. Szczepienia będą wykonywane preparatem AstraZeneca.