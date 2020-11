Trzecia fala Covid-19 w Japonii i Korei Płd.

„Bałem się, że Polakom każą wracać do Polski”. Covid, relacje z emigracji

Po pięciu miesiącach na morzu bałem się, że nie wrócę do Tajlandii. A ja w Tajlandii mam wszystko, a w Polsce nie mam nic. W pewnym momencie był plan, że wysyłamy wszystkich Polaków do Polski, Tajów do Tajlandii itd. Paszport to jest jedna rzecz, a to, gdzie masz dom, to inna sprawa. Polacy opowiadają o zawodowych skutkach pandemii na emigracji.