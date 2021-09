Trzecia dawka szczepionki podawana jest już m.in. we Francji, Niemczech, Danii i na Węgrzech

fot. Maciej Goclon / / FotoNews

Coraz więcej krajów UE oferuje swoim najbardziej narażonym mieszkańcom przypominające dawki szczepionki przeciwko Covid-19, m.in. we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Danii i na Węgrzech. W Izraelu pojawiły się z kolei zapowiedzi podawania czwartej dawki.

"Zważywszy, że skuteczność szczepionki i poziom antyciał z czasem spada, wygląda na to, że co kilka miesięcy – co rok albo co 5-6 miesięcy – będzie trzeba podać kolejny zastrzyk" – przekonywał izraelski koordynator ds. pandemii Salman Zarka, apelując o przygotowywanie zapasów.

Z kolei jak wykazało badanie serologiczne przeprowadzone w izraelskim szpitalu pod Tel Awiwem poziom antyciał po przyjęciu trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19 jest 10 razy wyższy niż po drugiej dawce. Oznacza to, że skutki trzeciej dawki mogą się utrzymywać dłużej niż sądzono.

32 proc. mieszkańców Izraela przyjęło już trzecią dawkę preparatu Pfizer-BioNTech, który jest podawany wszystkim osobom powyżej 12. roku życia.

Z kolei na Węgrzech od początku sierpnia już ponad pół miliona osób, czyli 5,5 proc. populacji, zostało zaszczepionych trzecią dawką. Terminy na jej przyjęcie można rezerwować już od 1 sierpnia. Według władz przypominająca dawka jest szczególne zalecana w przypadku osób starszych, przewlekle chorych oraz o osłabionej odporności, ale zaszczepić się mogą wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. Do przyjęcia trzeciej dawki chętne są przede wszystkim osoby, które poprzednio otrzymały preparat chińskiej firmy Sinopharm.

We Francji, od 1 września trwa szczepienie dawką przypominającą osób w wieku powyżej 80 lat, chorych z obniżoną odpornością i m.in. pacjentów z chorobami nowotworowymi lub osób dializowanych. Od 11 września kampania obejmuje osoby przebywające w domach opieki i w najbliższych tygodniach zostanie rozszerzona na wszystkich powyżej 65. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi.

Również w Danii zaczęto podawać we wrześniu trzecie dawki szczepionki osobom w domach opieki i wybranym grupom z osłabionym układem odpornościowym.

Większość niemieckich landów zaczęła we wrześniu oferować szczepienia przypominające szczególnie wrażliwym grupom i do końca roku spodziewanych jest ok. 10 mln szczepień przypominających, z czego 3,14 mln jeszcze w bieżącym miesiącu. Trzecia dawka, lub w przypadku preparatu firmy Johnson & Johnson druga dawka, jest przeznaczone dla osób, których ochrona poszczepienna sięga co najmniej sześciu miesięcy wstecz. W centrum uwagi znajdują się osoby starsze, wymagające opieki oraz osoby z osłabionym układem odpornościowym. Szczepienie - wyłącznie przy użyciu szczepionek firm Pfizer-BioNTech lub Moderna - można rozważyć również u ozdrowieńców, a także u osób, które otrzymały jedynie preparaty firm AstraZeneca lub Johnson & Johnson.

W Hiszpanii podawanie trzeciej dawki od 9 września dotyczy około 100 tys. pacjentów z immunosupresją, czyli hamowaniem procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych. Wśród nich są głównie osoby po przeszczepie organów. Kampania może w niedługiej przyszłości zostać rozszerzona o osoby powyżej 65. roku życia. Część środowisk medycznych i naukowych twierdzi bowiem, że u większości seniorów, którzy nie przeszli infekcji koronawirusem, po trzech miesiącach od zakończenia szczepień występuje bardzo niski poziom przeciwciał.

W Portugalii podawanie trzeciej dawki rozpoczęło się 13 września. Podobnie jak w Hiszpanii zaczęto podawać ją osobom z immunosupresją. Choć 6 września rząd ogłosił, że odstąpił od zamiaru podawania trzeciej dawki całej dorosłej populacji, zastrzegł, że rozważy podawanie jej w przypadku niektórych grup (np. chorych na nowotwory, HIV, a także pacjentów po przeszczepach).

Na Cyprze szczepienie przypominające rozpoczęto 3 września. W tej chwili szczepione są osoby powyżej 65. roku życia, medycy, rezydenci i personel domów opieki oraz osoby w trakcie leczenia immunosupresyjnego oraz z deficytem odporności. Program szczepienia trzecią dawką obejmuje osoby, które drugą dawkę otrzymały co najmniej sześć miesięcy wcześniej, i zostały zaszczepione preparatami firm Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca.

Obywatele Grecji trzecia dawkę mogą otrzymać od 14 września. Obecnie są to osoby powyżej 60. roku życia, przebywające w domach opieki oraz osoby o osłabionym układzie odpornościowym.

Od 20 września ma być możliwa rejestracja do szczepień dawką przypominającą w Czechach. Warunkiem jest upłynięcie 8 miesięcy od przyjęcia drugiej dawki. Podanie trzeciej dawki zalecane jest u osób powyżej 60 roku życia i pierwszeństwo będą miały grupy podwyższonego ryzyka oraz niektóre grupy zawodowe.

Z kolei na Słowacji 13 września ukazało się rozporządzenie wprowadzające szczepienia trzecią dawką, ale brakuje przepisów wykonawczych i nie wiadomo, kiedy te szczepienia się rozpoczną. Pierwsi dodatkową dawkę mają dostać pracownicy ochrony zdrowia, następnie pacjenci z obniżoną odpornością, pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej, pracownicy szkolnictwa oraz osoby powyżej 60. roku życia.

W Finlandii trzecia dawka szczepionki ma być w pierwszej kolejności podana osobom z grup ryzyka, tj. z osłabionym układem odpornościowym i prawdopodobnie nastąpi to w ciągu najbliższych tygodni.

Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego już latem poinformował, że konieczna będzie trzecia dawka szczepionki przeciwko Covid-19, nie sprecyzowano natomiast, kiedy to nastąpi. Według głównego epidemiologa kraju Andersa Tegnella konkretna decyzja nastąpi po analizie wyników badań: po jakim czasie zaszczepione osoby tracą przeciwciała. Na razie zdecydowano o zaoferowaniu trzeciej dawki jedynie osobom z obniżoną odpornością, ciężko chorym pacjentom, którzy wymagają dializ.

W przyszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii zacznie się podawanie trzeciej dawki. Będzie ona oferowana ok. 30 mln osób - wszystkim powyżej 50. roku życia, osobom poniżej tego wieku, które mają schorzenia zwiększające ryzyko, oraz pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami i pensjonariuszami.

Również władze Irlandii zapowiedziały trzecią dawkę dla pensjonariuszy ośrodków opieki powyżej 65. roku życia oraz wszystkich osób w wieku 80 lat i starszym. By kwalifikować się do dodatkowego szczepienia, od poprzedniego musi upłynąć co najmniej sześć miesięcy.

Gdy niektóre kraje zaczęły podawać dawki przypominające, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaapelowała o wstrzymanie się z podawaniem trzeciej dawki z obawy o wyczerpanie się zapasów szczepionek, kiedy miliony osób w biedniejszych krajach nie zostały jeszcze zaszczepione pierwszą dawką.(PAP)

