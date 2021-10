Trzecia dawka szczepionki? EMA: Niech zdecydują kraje UE

J&J złożył wniosek o zgodę na dodatkową dawkę szczepionki przeciw COVID-19

Firma Johnson & Johnson ogłosiła we wtorek, że złożyła wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) o zgodę na stosowanie drugiej dawki szczepionki przeciw Covid-19. Według badań koncernu druga dawka zwiększa skuteczność preparatu z ok. 80 proc. do 94 proc.