Trzecia dawka szczepienia - rejestracja od piątku

Restauracja w Warszawie wprowadza ograniczenia. Wejdą tylko zaszczepieni, ozdrowieńcy lub z negatywny testem

Do warszawskiej restauracji "Der Elefant" wejdą tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz klienci z negatywnym testem na COVID-19 wykonanym maksymalnie do 48 godzin wcześniej. To pierwszy lokal gastronomiczny w Polsce, który wprowadza tego typu ograniczenia, twierdzi właściciel.