Trzecia Droga chce wprowadzić nowy przedmiot szkolny. Ma chronić dzieci przed wrogami

Jeśli - jako Trzecia Droga - wygramy wybory wprowadzimy do systemu edukacji przedmiot zwany roboczo cyberbezpieczeństwo - zapowiedzielii we wtorek politycy KP-PSL. Według nich, taki przedmiot musi funkcjonować w dzisiejszym świecie.

Były rzecznik PSL i kandydat Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) do Sejmu Jakub Stefaniak oraz poseł KP-PSL Marek Biernacki mówili na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie s prawach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Zdaniem Stefaniaka, myśląc o cyberbezpieczeństwie, należy postawić na edukację. "Tak, jak robią to niektóre kraje na Zachodzie (...) oni są świetnie przygotowani do tego i przygotowują swoją młodzież do tego, żeby potrafiła radzić sobie z niebezpieczeństwem ataku internetowego" - powiedział były rzecznik ludowców.

Zwrócił uwagę, że "to nie musi być atak wroga zewnętrznego, to równie dobrze może być atak wroga wewnętrznego". "A wrogiem wewnętrznym są, chociażby złodzieje. Doskonale państwo kojarzycie metodę na tak zwanego wnuczka, na babcię, na samochód, na pożyczkę, na cokolwiek" - wskazał Stefaniak.

Podkreślił, że oszustwom ulegają nie tylko osoby starsze, ale również młode i w średnim wieku. "Wynika to z tego, że brakuje edukacji. My - jako Koalicja Polska, jako PSL, jako Trzecia Droga - jeśli wygramy wybory, a wierzę, że tak będzie, wprowadzimy do systemu edukacji cyberbezpieczeństwo" - oświadczył Stefaniak.

Według niego "taki przedmiot musi funkcjonować w dzisiejszym świecie". "My dzisiaj musimy patrzeć na tych, którzy są najlepsi w tej dziedzinie, bo zagrożenia czyhają wszędzie. To jest bardzo ważne" - podkreślił były rzecznik PSL.

Jak mówił, "dzisiaj już nie walczy się mieczami jak pod Grunwaldem, dzisiaj walczy się w sieci". "I w sieci także czyhają zagrożenia. Więc przedmiot, który nazywałby się roboczo cyberbezpieczeństwo w polskich szkołach, ale nie tylko w szkołach, także w klubach seniorów i w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, bo to dzisiaj seniorzy są narażeni na to, żeby zostać oszukanym, okradzionym przez internet" - powiedział Stefaniak.

Poseł Biernacki zwracał też uwagę na dostępność do internetu. "Ta dostępność musi być wszędzie i to jest podstawowy cel - informatyzacja Polski w szerokim znaczeniu, ale też i przygotowanie się do tych niebezpieczeństw" - dodał Biernacki. (PAP)

