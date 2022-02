Trzeci tydzień niezdecydowania WIG20. Cztery tygodnie spadków na Dino

fot. Maciej Figurski / / FORUM

Handel na WIG20 potwierdził brak zdecydowania inwestorów. Niewielkie spadki nie przeszkodziły zakończyć tydzień na plusie.

WIG20 oddał 0,46 proc. podobnie jak szeroki WIG, który był niżej o 0,47 proc. mWIG40 zakończył sesję o 0,65 proc. niżej, a sWIG80 o 0,23 proc. WIG140 zniżkował o 0,48 proc. W piątek obroty lekko przekroczyły 1 mld zł, z czego ponad 859 mln wykręcono na WIG20.

W bilansie tygodnia WIG20 zyskał 1,31 proc., WIG wzrósł o 0,69 proc. Spadki natomiast zaliczyły średnie i małe spółki. Było to 0,86 proc. w odniesieniu do mWIG40 i 0,17 proc. dla sWIG80.

Tym samym WIG20 przerwał passę trzech spadkowych tygodni z rzędu, ale od trzech tygodni notowany jest w wąskim zakresie o szerokości ok. 100 pkt. Piątkowa sesja na WIG20 przebiegała od otwarcia na minus 0,42 proc. zejścia w okolice ostatniego wsparcia w rejonie 2 174 pkt. oraz mozolnej walki popytu o odbicie poziomu 2 200 pkt. wokół, ktorego od trzech tygodni rozgrywa się akcja na największych spółkach. Brak zdecydowania co do kierunku jaki warto obrać, widać było na walorach poszczególnych spółek z koszyka, ktore rano prawie w więszości traciły, ale w ciągu sesji zaczęły zyskiwać i ostatecznie spadki zaliczyło 11 walorów. Nie pomagały nastroje na europejskich giełdach, gdzie w ogromnej przewadze dominował czerwony kolor - wypadkowa czwartkowego odczytu CPI w USA i coraz bliższej decyzji Fedu o podwyżkach stóp procentowych.

Na odcinku makroekonomicznym poznaliśmyz kolei w piątek inflację cen dla Szwajcarii, która wynosi 1,6 proc., (przy ujemnych stopach procentowych) oraz odczyt CPI w Budapeszcie na poziomie 7,9 proc. Bank Rosji podniósł stopy procentowe do poziomu 9,5 proc. W ostatanich tygodniach słabiej wyceniano ryzyko agresji Rosji na Ukrainę (aprecjacja rubla, wzrost rosyjskich indeksów). Z drugiej strony w piątek indeks RTS tracił ok. 5 proc. po ostatnich prawie 20 proc. zwyżkach, a kolejne kraje wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. Dziś zrobiła to Japonia, a wczoraj kolejny raz rząd USA.Tzw. olimpisjki spokój może skończyć się wraz z końcem Igrzysk w Pekinie 20 lutego.

Branżowo najsłabsze były banki (-1,4 proc.) oraz sektor gier (-1,29 proc.). Spośród pięciu rosnących indeksów sektorowych tylko wzrost branży odzieżowej przekroczył 1 proc.

Czwarty z rzędu spadkowy tydzień na akacjach Dino (- 3,78 proc.) sprowadził kurs do najniższych poziomów od początku lipca 2021 r. Spółka poinformowała, że zamotuje kolejne panele fotowoltaiczne na swoich sklepach we współpracy z firmą Esoleo.

Słabość kontynuuje inny detalista, ale z branży obuwniczej. CCC (-3,54 proc.) zalicza z kolei szósty spadkowy tydzień z rzędu podczas, którego kurs wyznaczył minimum poniżej 60 zł za akcję – najmniej od listopada 2020 r.

Trzytygodniowa konsolidacji kursu Mercatora wokół 75 zł za akcję dalej jest utrzymana, mimo spadku w piątek o 2,52 proc. do 73,50 zł

Od wieloletnich szczytów z początku lutego oddalił się kurs banku Pekao (- 2,24 proc.). Tym samym poradził sobie najsłabiej na tle pozostałych kredytodawców z WIG20, ponieważ PKO BP zniżkował o 1,04 proc., a Santander o 0,9 proc.

Lekkimi spadkami rano zareagował kurs KGHM-u na wahania cen miedzi na giełdzie metali w Londynie, które w piątek po danych o CPI w USA w dostawach 3-miesięcznych były niżej o 1,4 proc. Ostatecznie kurs miedziowej spółki zyskał 0,46 proc.

Wielkimi krokami zbliża się zapowiedziany przez CD Projekt (-1,91 proc.) debiut „Cyberpunka 2077” na nowe konsole. Według ekspertów premiera w I kw. 2022 r. nie jest zagrożona, mimo kilku innych dużych debiutów zaplanowanych w tym czasie.

PGNiG (-0,11 proc.) poinformowało o złożeniu odpowiedzi na wezwanie do arbitrażu, które wystosował rosyjski Gazprom i dodatkowo złożyła roszczenia wzajemne o obniżenie ceny kontraktowej.

Wśród spółek rosnących wyróżniał się kurs Lotosu, który ostatecznie był wyżej o 2,2 proc. Spółka podała szacunkowe wyniki z przychodami w IV kwartale na poziomie 10,64 mld zł. Roczny raport zostanie zaprezentowany 16 marca.

Od trzech tygodni nieco poniżej poziomu 16 tys. zł konsoliduje się kurs akcji LPP. Dzisiejszy wzrost o 1,86 proc. był drugim najlepszym w koszyku dużych spółek.

Również czwarty spadkowy tydzień na kursie Allegro wyznaczył nowe historyczne minima we wtorek (32,93 zł). Piątek zakończył się jednak dla spółki wzrostem o 1,11 proc.

Niewielkie wzrosty zaliczyły jeszcze PZU i PKN Orlen oraz Orange. W sumie 7 spółek zakończyło sesję nad kreską wczorajszego zamknięcia. PGE i Asseco zakończyły dzień na neutralnej pozycji (0,0 proc.). Popyt w drugiej części handlu wyraźnie pomógł w lepszym wyniku obozu byków, po tym jak rano większość walorów z koszyka blue chip notowała spadki.

W drugiej linii znalazły się spółki z mWIG40. Kursy aż czterech ustanowiły roczne minima. Są to: Dom Development (-0,73 proc.), Huuuge (- proc.), LiveChat (-0,98 proc.) oraz PlayWay (- 2,89 proc.). Spadki Huuuge, szczególnie odczuwają akcjonariusze uczestniczący w IPO sprzed roku, ponieważ od tego czasu kurs jest tylko niżej, a przecena w stosunku do ceny emisyjnej sięga ponad 60 proc. Największe spadki zanotowały w drugiej linii jednak Polenergia (-3,91 proc.) i Asbis (-2,95 proc.). Spadki zaliczyła również Develia (-2,69 proc.), a zarząd spółki uważa, że podwyższona do 3,9 zł za papier cena w wezwaniu nie odpowiada ich wartości godziwej

Wzrostami wyróżnił się Famur (4,58 proc.), a spółka poinformowała o kolejnym zakupie 2 mln akcji przez kontrolujący ją fundusz TDJ.

Na szerokim rynku przy ponad 5 mln obrotu wzrosły akcje ML System o 19,2 proc. Spółka nie podała nowych komunikatów w ESPI.

MKu