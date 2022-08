Trzeci dzień spadków na Wall Street

fot. Miro Vrlik Photography / / Shutterstock

Wtorek przyniósł trzecią z rzędu spadkową sesję na nowojorskich giełdach. Przeceniane były też obligacje skarbowe, a rentowność papierów 2-letnich sięgnęła najwyższego poziomu od niemal 15 lat.

Nie milkną echa piątkowego wystąpienia Jerome’a Powella. Szef Fedu zapowiedział kontynuację restrykcyjnego kursu w polityce monetarnej, aby zdławić najsilniejszą od ponad 40 lat inflację cenową w Stanach Zjednoczonych. A to oznacza zdecydowanie wyższe stopy procentowe, w dodatku utrzymane dłużej, niż się wydawało części uczestników rynku, grających na tzw. pivot Fedu.

We wtorek Powellowi zawtórował kolejny przedstawiciel Rezerwy Federalnej. Szef nowojorskiego Fedu John William powiedział, że stopa fundusz federalnych zapewne powinna wzrosnąć do ok. 3,5% i pozostać na tym poziomie przez cały 2023 rok. Rynek terminowy daje 75% szans scenariuszowi 75-punktowej podwyżki na wrześniowym posiedzeniu FOMC – wynika z danych FedWatch Tool.

Wyższe stopy procentowe oznaczają nie tylko niższą wartość przyszłych przepływów pieniężnych, ale też zwiększają ryzyko wystąpienia regularnej recesji w USA. A tego scenariusza rynek akcji jeszcze nie wycenił. Być może dopiero zaczął to robić, ponieważ to już druga trzydniowa spadkowa seria na Wall Street w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

We wtorek Dow Jones stracił niemal 1%, cofając się do linii 31 790,87 pkt. S&P500 poszedł w dół o 1,1%, zmniejszając swą wartość do 3 986,16 pkt. Nasdaq zniżkował o 1,12%, finiszując z wynikiem 11 883,14 pkt. Zarówno Nasdaq jak i S&P500 znalazły się poniżej swych 50-sesyjnych średnich kroczących, a S&P500 w trakcje sesji naruszył linię wyznaczaną przez 50% zniesienia wakacyjnego odbicia.

Paradoksalnie wycenom akcji zaszkodziły solidne dane z amerykańskiego rynku pracy. Liczba nieobsadzonych etatów (JOLTS_ w lipcu wzrosła do 11,24 mln (z 11,04 mln w czerwcu), w dalszym ciągu przewyższając liczbę bezrobotnych Amerykanów. A to oznacza, że rynek pracy wciąż jest „gorący”, generując presję na wzrost płac i napędzając inflacyjną spiralę, z którą Fed walczy za pomocą wyższych stóp procentowych.

Coraz wyższych stóp w krótkim okresie czasu spodziewa się także rynek obligacji skarbowych. Rentowność 2-letnich Treasuries podniosła się do blisko 3,49% i w ten sposób osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2007 roku. A więc okresu, gdy dopiero rozkręcał się największy kryzys finansowy naszych czasów. Płacące ponad 3% obligacje rządu USA są już coraz poważniejszą alternatywą dla wciąż wysoko wycenianych akcji.

KK