Trzeci bank uruchomił ofertę kredytową w ramach programu "Czyste powietrze"

fot. fot. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo / / FORUM

Bank BNP Paribas jest już trzecim bankiem, w którym można wnioskować o kredyt w ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze" - poinformował w środę NFOŚiGW. Maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a jego spłatę można rozłożyć na 12 lat. Jest on też gwarantowany przez BGK.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że z oferty kredytowej Banku BNP Paribas można korzystać od 27 września. Wyjaśniono, że maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a spłatę można rozłożyć nawet na 12 lat. Kredyt objęty jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego.

"O kredyt można ubiegać się w sieci własnej oddziałów Banku BNP Paribas. W kolejnym etapie kredyt będzie dostępny również u partnerów banku. Wszystkie formalności, zarówno związane z kredytem, jak i z dotacją oraz gwarancją BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, klient będzie mógł załatwić w trakcie jednej wizyty, przy jednym +okienku+. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona na podstawie reprezentatywnego przykładu Kredytu Czyste Powietrze na 15.07.2021 r. wynosi 5,72 proc." - przekazano.

Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub lokali wydzielonych w takich domach, którzy zdecydują się na termomodernizację, wymianę źródła ciepła, mogą liczyć na dotację z NFOŚiGW sięgającą 37 tys. zł. Dotacja z Funduszu stanowi częściową spłatę zaciągniętego kredytu.

"Cieszę się, że kolejny bank uruchamia Kredyt Czyste Powietrze. To gwarantuje potencjalnym wnioskodawcom programu +Czyste powietrze+ większy dostęp do dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów, co przełoży się na lepsze warunki życia i poprawę jakości powietrza" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Dyrektor zarządzający pionu rozwoju produktów i relacji z klientami w Banku BNP Paribas Robert Mańczak podkreślił, że "Czyste powietrze" to program, który łączy całe społeczeństwa, od zwykłych konsumentów, przez biznes, po politycznych decydentów. "Dotacje są realnym wsparciem dla wszystkich osób planujących modernizację systemów ogrzewania. Sektor bankowy odgrywa kluczową rolę, finansując inwestycje i pośrednicząc w ubieganiu się o dotacje. Inicjatywa należy teraz do właścicieli i współwłaścicieli domów" - podsumował dyrektor.

BNP Paribas jest już trzecim bankiem po BOŚ i Aliorze, który wdrożył i udostępnił klientom kredyt termomodernizacyjny w ramach programu "Czyste powietrze".

W połowie kwietnia br. NFOŚiGW podpisał umowy z siedmioma bankami (Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank, SGB-Bank), które miały przygotować nowy instrument finansowy - Kredyt Czyste Powietrze. Na początku lipca kredyty, z których będzie można sfinansować termomodernizację domu oraz wymianę źródła ciepła, uruchomiły Alior i Bank Ochrony Środowiska.

Łączny budżet na lata 2021-2022, w ramach którego banki będę przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytów, wynosi do 1,5 mld zł. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mk/