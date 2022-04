Częste wyjazdy za granicę oznaczają droższe OC?

fot. GoodMan_Ekim / / Shutterstock

Częste wyjazdy autem za granicę mogą negatywnie wpływać na ryzyko szkody ubezpieczeniowej. Sprawdzamy, czy w odpowiedzi ubezpieczyciele naliczają wyższą cenę OC.

Wejście Polski do Unii Europejskiej mocno zwiększyło mobilność rodzimych kierowców. Chodzi nie tylko o wyjazdy zarobkowe, ale również o podróże związane z rozrywką i odwiedzaniem rodziny. Niestety, częstszym podróżom zagranicznym towarzyszy zwiększone ryzyko wypadków spowodowanych przez osoby prowadzące auto z polską rejestracją. Dane Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wskazują, że w 2020 r. kierowcy polskich pojazdów spowodowali za granicą ok. 63 500 szkód. Rok wcześniej analogiczny wynik wynosił ponad 73 000 szkód. Warto zatem sprawdzić, czy kierowca deklarujący częste podróże zagraniczne będzie musiał więcej zapłacić za nowe OC. Eksperci porównywarki Ubea.pl postanowili udzielić odpowiedzi.

Niektórzy ubezpieczyciele nie zwracają uwagi na wyjazdy…

W ramach swojej przykładowej analizy, porównywarka ubezpieczeniowa Ubea.pl wzięła pod uwagę sytuację trzydziestopięcioletniego mieszkańca Krakowa, który używa Forda Fiesty 1.25 Silver X (Trend) EU5 z rocznika 2010. Ten kierowca w ciągu ostatnich dziesięciu lat spowodował tylko jedną szkodę komunikacyjną (cztery lata wcześniej). Na końcu artykułu znajduje się więcej szczegółowych informacji dotyczących modelowego kierowcy oraz jego samochodu. Poniższa tabela prezentuje natomiast poziom składki internetowych polis OC z uwzględnieniem następujących wariantów:

auto w ogóle nieużywane za granicą auto używane za granicą przez okres do 1 miesiąca rocznie auto używane za granicą przez okres od 2 miesięcy do 3 miesięcy auto używane za granicą przez okres od 5 miesięcy do 6 miesięcy

Wyniki pochodzące z kalkulatora OC Ubea.pl wskazują, że większość analizowanych ubezpieczycieli nie przywiązuje wagi nawet do dłuższego użytkowania auta za granicą. Tylko Aviva nie sprzeda przez Internet polisy OC kierowcy dłużej używającemu swojego samochodu poza Polską (ponad 1 miesiąc rocznie). „W przypadku najtańszej oferty Link4, mamy natomiast do czynienia z dość wyraźnym wpływem czasu zagranicznych wyjazdów na poziom składki OC” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ciekawie przedstawiają się też wyniki podobnej analizy przy założeniu, że przykładowy klient ubezpieczyciela spowodował szkodę zarówno cztery lata wcześniej, jak i w minionym roku. „Po sprawdzeniu poziomu wyliczonych składek OC okazuje się, że nawet większe ryzyko związane z kierowcą nie zmieniło polityki analizowanych ubezpieczycieli” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Różnice między firmami bywają ważniejsze niż cechy klienta

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych analiz, eksperci porównywarki Ubea.pl zwracają też uwagę na ogromne zróżnicowanie składek polis OC dostępnych przez Internet. Okazuje się bowiem, że przykładowy krakowianin za obowiązkową polisę może zapłacić zarówno 369 zł, jak i 1771 zł. Niemal pięciokrotna różnica składki OC to wynik większy niż może spodziewać się wielu czytelników. „Często dochodzi do sytuacji, w której wybór konkretnego ubezpieczyciela ma większy wpływ na poziom składki OC, niż jakaś niekorzystna cecha kierowcy lub jego auta” - dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przerejestrowanie samochodu po pół roku będzie konieczne?

W ramach podsumowania, eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl podkreślają, że polscy kierowcy w razie częstego przebywania za granicą mogą być zmuszeni do przerejestrowania pojazdu i wyboru oferty ubezpieczycieli z innego kraju. To ważna kwestia, ponieważ polskie OC nadal jest stosunkowo tanie w skali UE. Unijne przepisy wskazują, że zmiana kraju stałego zamieszkania wymusza konieczność przerejestrowania pojazdu. „Co do zasady, chodzi o ten kraj, gdzie dany kierowca przebywa przez ponad 185 dni w roku kalendarzowym” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Założenia dotyczące kierowcy - wiek klienta ubezpieczyciela: 35 lat, stan cywilny: żonaty i posiadający dwoje dzieci (5 lat oraz 8 lat), wykonywany zawód: rehabilitant, data otrzymania prawa jazdy: czerwiec 2005 r., liczba wcześniej posiadanych polis OC: 10, historia szkód: jedna szkoda cztery lata temu w ostatnich dziesięciu latach, miejsce zamieszkania: 30-612 (Kraków).



Założenia dotyczące auta i zakupu polisy - marka oraz model auta: Ford Fiesta 1.25 Silver X (Trend) EU5 z rocznika 2010 (82 KM/60 kW, 1242 cm³), kolor auta: srebrny, data zakupu przez obecnego właściciela: marzec 2017 r., data pierwszej rejestracji pojazdu: wrzesień 2010 r. (pojazd od nowości w Polsce), aktualny przebieg auta: 100 000 km, spodziewany roczny przebieg: 9 000 km, miejsce garażowania auta: stanowisko parkingowe pod blokiem, wykorzystanie samochodu: regularne i tylko do celów prywatnych, autoalarm: tak, uszkodzenia auta i tuning: nie, data rozpoczęcia ochrony z OC: 31 marca 2022 r., zakup NNW: nie, jeśli ubezpieczyciel nie wymusza kupna pakietu OC + NNW, wariant płatności za polisę: przelew przez Internet (jedna płatność).

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl