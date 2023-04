"Trzeba opróźnić magazyny zboża". Nowy minister rolnictwa przedstawia priorytety

Najważniejsze jest, by zboże, które jest w Polsce jak najszybciej wyjechało - przekonuje nowy minister rolnictwa Robert Telus po spotkaniu z przedstawicielami organizacji rolniczych w Rakołupach w województwie lubelskim. Tym bardziej, ze nieuchronnie zbliża się nowy sezon.

fot. Grzegorz Krzyżewski / / FORUM

Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Robert Telus uczestniczył we wtorek w spotkaniu z przedstawicielami rolniczych związków zawodowych z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na wewnętrznych rynkach rolnych, w kontekście eksportu produktów rolnych z Ukrainy.

"Najważniejsze, żeby to zboże, które jest w Polsce, jak najszybciej wyjechało" - oświadczył Telus. Żeby z jednej strony zboża nie zabrakło, ale żebyśmy się przygotowali do nowego sezonu - dodał minister. Jak zaznaczył, jeszcze we wtorek odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego ministrów, poświęcone sytuacji ze zbożem.

Telus podkreślił też, że ceny zboża są niskie w całej Europie, nie tylko w państwach graniczących z Ukrainą, a jedną z przyczyn tego stanu jest to, że do Europy cały czas trafia zboże z Rosji.

Telus: Zwrócę się do UE, żeby zrewidowała sprawę ceł od czerwca

Minister zaznaczył, że "nie może być tak, że w tej sprawie pomagają tylko niektóre kraje, które są najbliżej, ponoszą koszty tej pomocy, a inne kraje nie ponoszą kosztów tej pomocy".

"Dlatego (...) po tym spotkaniu zwrócę się do moich odpowiedników z tych krajów, żebyśmy wspólnie wystąpili do UE, żeby bardzo mocno zrewidowała sprawę ceł od czerwca, bo to jest najważniejsza rzecz, żebyśmy to wspólnie zrobili w ten sposób, żeby ta alokacja tych produktów była równomiernie rozłożona po Europie" - powiedział Telus.

Minister Telus - jak wskazał resort rolnictwa we wtorkowym wpisie na Twitterze, ma w środę wystąpić do swoich odpowiedników, by spotkanie nastąpiło "jak najszybciej". "Chociażby online. Chciałbym, abyśmy czuli wzajemnie swoje poparcie" - wskazał Telus, cytowany we wtorkowym wpisie na Twitterze MRiRW.

Izba Zbożowo-Paszowa: Import zbóż i rzepaku z Ukrainy słabnie "Po stronie importu, przywóz zbóż i rzepaku z Ukrainy osłabł, w reakcji na korektę cen krajowego ziarna i większe trudności z przywozem w związku z bardziej wnikliwymi kontrolami ziarna na granicy" - podaje Izba. W ostatnim tygodniu 26 marca - 2 kwietnia fizyczny import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 8 tys. ton, kukurydzy 4 tys. ton, a jęczmienia 0,9 tys. ton. map/ asa/

autorka: Magdalena Jarco, Gabriela Bogaczyk

gab/ wkr/ mmu/