Trzciołek: Podwyżki stóp procentowych odbiją się na kosztach obsługi długu publicznego dopiero w dłuższym terminie

fot. ChristianChan / / Shutterstock

Wyższe stopy procentowe zostaną odzwierciedlone w kosztach obsługi długu publicznego dopiero w dłuższym terminie. Bierze się to stąd, że większość obligacji skarbowych ma stałe oprocentowanie – wynika z wypowiedzi dla PAP stratega rynków walutowych w PKO BP Arkadiusza Trzciołka.

„Zmiany stóp procentowych wywierają wpływ na koszt obsługi zadłużenia kraju, jednak jego efekt nie jest natychmiastowy i w pełni odzwierciedlony w comiesięcznych płatnościach. Średnia zapadalność całego długu Skarbu Państwa to obecnie blisko 5 lat, co oznacza, że wyemitowane do tej pory obligacje skarbowe będą stopniowo zamieniane na nowe papiery przez ten okres” – powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

Jak dodał, wyższe stopy procentowe będą uwzględniane w wypadku nowych papierów emitowanych przez Skarb Państwa. Będzie się to działo albo przez podwyżkę oprocentowania, albo przez konieczność obniżenia ceny przy sprzedaży obligacji. I te zmiany będą podnosić koszty obsługi publicznego. Ale ten proces trochę potrwa - uważa rozmówca PAP.

„Zdecydowana większość papierów (ponad 70 proc.) już wyemitowanych przez Skarb Państwa jest oprocentowana stałym kuponem, co oznacza, że koszt dla budżetu nie zmieni się przez cały okres aż do terminu wykupów. Część papierów ze zmiennym kuponem (uzależnionym od kwotowań marży WIBOR) będzie wpływała na wyższe koszty obsługi długu” – stwierdził Trzciołek.

Jego zdaniem w najbliższym czasie nie trzeba się obawiać wyraźnego wzrostu wydatków na obsługę długu.

Jak przypomniał ekonomista PKO BP, w 2021 r. koszty obsługi długu wyniosły 26 mld zł, czyli równowartość 1 proc. PKB. Przygotowana przez resort finansów strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych zakłada, że wydatki na obsługę długu w stosunku do PKB spadną poniżej 1 proc. PKB, a nominalnie powinny utrzymać się na poziomie zbliżonym do tego z 2021 r. Jednak podwyżki stóp mogą nieco zmienić te założenia.

Trzciołek dodał, że wyższe stopy wymuszają na Ministerstwie Finansów konieczność obniżenia ceny sprzedawanych obligacji, co prowadzi do szybszego przyrostu długu publicznego pod względem nominalnym. Chodzi o to, że Skarb Państwa, musi sprzedać więcej obligacji, aby uzyskać zapisane w budżecie kwoty wynikające z potrzeb pożyczkowych państwa.

„Na te potrzeby składa się przede wszystkim rolowanie zapadających w danym roku emisji oraz deficyt budżetowy. Na bieżący rok w ustawie budżetowej przewidziano deficyt w kwocie niecałych 30 mld zł. Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych przekracza już 50 proc., co nie będzie prowadziło do zmiany profilu aktywność Ministerstwa Finansów na rynku pierwotnym w stosunku do ubiegłorocznego” – stwierdził strateg PKO BP.

Dodał, że Ministerstwo Finansów zakłada redukcję do 2025 r. państwowego długu publicznego w relacji do PKB w okolice 40 proc. (z około 45 proc. obecnie). (PAP)

autor: Marek Siudaj

