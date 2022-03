Trzaskowski w CNN: Biden przypomniał nam, jak ważna jest demokracja

fot. EVELYN HOCKSTEIN / / Reuters

Biden pokazał nam, jak ważna jest demokracja; Polska nie może być słabym ogniwem pod tym względem - powiedział w sobotę w rozmowie z CNN prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaapelował też o pomoc UE i ONZ w relokacji uchodźców.

"On przypomniał nam, że demokracja jest tak ważna (...) my mamy swoje problemy z tym rządem, z praworządnością. A teraz musimy być najsilniejszą demokracją, jaką możemy. Nie stać nas, by mieć w Europie słabe ogniwo w tym względzie" - powiedział Trzaskowski, komentując wizytę amerykańskiego prezydenta. Jak dodał, w trakcie przemówienia Bidena na dziedzińcu Zamku Królewskiego "usłyszał wszystko to, czego chciał", m.in. o wsparciu.

Prezydent stolicy zwrócił też uwagę na trudną sytuację miasta w związku z napływem ponad 300 tys. uchodźców z Ukrainy. Podkreślił, że choć jest dumny z polskiej postawy wobec kryzysu oraz ustawy dającej Ukraińcom "status niemal obywateli", to tak skala zjawiska jest zbyt wielka, by Polska i Warszawa mogły sprostać jej same.

"To nakłada ogromne obciążenie na miasto takie jak moje (...) potrzebujemy pomocy" - powiedział prezydent. Dodał, że potrzebna jest zorganizowana pomoc Unii Europejskiej i ONZ oraz program relokacji uchodźców. (PAP)

