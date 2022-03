Warszawa chce przejąć osiedle przy ul. Sobieskiego 100. Trzaskowski: Dla uchodźców z Ukrainy

Inwazja na Wschodzie. Zełenski: jeśli Ukraina padnie, wojska rosyjskie znajdą się przy granicach NATO

Wtorek jest szóstym dniem inwazji Rosji na Ukrainę. To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że jeśli Ukraina padnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich NATO. Będziecie się mierzyli z tym samym problemem, co my - powiedział premier Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Agencji Reutera.