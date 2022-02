Trzaskowski apeluje o zaostrzenie uchwały antysmogowej

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował o wzmocnienie mazowieckiej uchwały antysmogowej i podtrzymał poparcie dla wdrożenia od IV kwartału przyszłego roku zakazu stosowania węgla w indywidualnych źródłach ogrzewania na terenie stolicy - poinformował w poniedziałek stołeczny ratusz.

W walce ze smogiem kluczowe jest ograniczenie spalania paliw kopalnych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się z apelem do sejmiku województwa mazowieckiego o zaostrzenie uchwały antysmogowej.

"W latach 2019-2022 Warszawa przeznaczy na walkę ze smogiem rekordową kwotę 300 mln zł. Naszym priorytetem w walce o czyste powietrze w stolicy jest zmniejszenie tzw. niskiej emisji, czyli emisji substancji szkodliwych do atmosfery wskutek spalania węgla w przestarzałych, domowych piecach grzewczych oraz lokalnych kotłowniach. Ogromne wsparcie dla działań Warszawy w tym zakresie stanowi mazowiecka uchwała antysmogowa. Po czterech latach od jej wprowadzenia musimy jednak zrobić kolejny krok, dlatego Warszawa wnioskuje o wdrożenie od IV kwartału 2023 r. zakazu stosowania węgla w indywidualnych źródłach ogrzewania" – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak przekazał ratusz, prezydent Warszawy w piśmie do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika zaapelował o podjęcie działań zmierzających do zaostrzenia mazowieckiej uchwały antysmogowej i wyraził przekonanie, że będzie to ważny krok na drodze do ograniczenia niskiej emisji oraz skutecznie przyczyni się do walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w Warszawie i na Mazowszu.

Mazowiecka uchwała antysmogowa została przyjęta przez sejmik województwa mazowieckiego 24 października 2017 r. i weszła w życie 11 listopada 2017 r. Dotyczy ona wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności użytkowników pieców, kominków i kotłów. Celem uchwały jest ograniczenie negatywnego wpływu instalacji grzewczych na zdrowie mieszkańców i środowisko.

Zapisy uchwały są jednak mało efektywne, ponieważ poprawa jakości powietrza zachodzi zbyt wolno. Samorządowcy przystąpili więc do prac nad zmianą uchwały, chcąc wprowadzić dodatkowy zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla na obszarze Warszawy.

Projektowana zmiana jest zgodna z treścią deklaracji z 26 lutego 2020 r., która została zawarta podczas III Kongresu Czystego Powietrza pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego i miastem stołecznym Warszawa. Stolica zadeklarowała wówczas gotowość wprowadzenia zakazu spalania węgla.

Uchwały antysmogowe, które zostały wprowadzone w innych miastach w Polsce, miały kolosalny wpływ na poprawę jakości powietrza. Przykładem może być Kraków, który od 1 września 2019 r. wprowadził zakaz ogrzewania lokali paliwami stałymi. W rezultacie działań miasta średnie stężenie pyłów zawieszonych w sezonie grzewczym spadło o ponad 40 procent.

Jak zaznaczył ratusz, Warszawa dąży do poprawy jakości powietrza, między innymi poprzez oferowanie mieszkańcom atrakcyjnego dofinansowania na wymianę przestarzałego, wysokoemisyjnego źródła ogrzewania. W tym roku wysokość dofinansowania wynosi 70 procent, a od 2023 r. mieszkańcy będą musieli wymienić źródło ogrzewania z własnych środków. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

