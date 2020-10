Trzaskowski: Warszawa podjęła szereg działań w walce z epidemią, ale sytuacja staje się dramatyczna

Platforma Obywatelska

Sytuacja powoli staje się dramatyczna - powiedział w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Dodał też, że miasto przygotowuje miejskie podmioty lecznicze do walki z koronawirusem. Wymienił również inne działania epidemiologiczne, jakie podjęła Warszawa w tej kwestii.

Podczas piątkowej konferencji Rafał Trzaskowski poinformował, że właśnie zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego oraz że takie sztaby odbywają się teraz codziennie.

"Sytuacja powoli staje się dramatyczna. Pamiętamy czasy z marca tego roku, kiedy notowaliśmy około 200 zakażeń w całym kraju. W tej chwili tych zakażeń jest codziennie prawie osiem tysięcy (...)Jeżeli chodzi o potwierdzonych chorych w Warszawie, to było ich kilkunastu. W tej chwili te ostatnie dane mówią o prawie 10 tys." - powiedział prezydent stolicy.

Jak podkreślił, miejskie podmioty lecznicze są przygotowywane do walki z Covid-19 m.in. miasto zakupiło środki ochrony indywidualnej za 20 mln zł, sprzęt i aparaturę medyczną, w tym 30 specjalnych stanowisk wysokospecjalistycznych z respiratorami za prawie 8 mln zł oraz kontenery medyczne przy SOR-ach dla szpitala Bielańskiego i szpitala Wolskiego.

"Ten sprzęt przede wszystkich powinien być kupowany przez rząd. My wzięliśmy na siebie część tych obciążeń i przeznaczyliśmy bardzo konkretne środki, po to, żeby doposażyć szpitale miejskie" - stwierdził Trzaskowski.

Dodał, że miasto ściśle współpracuje z wojewodą mazowieckim, jeśli chodzi o utworzenie łóżek "covidowych" w trzech lecznicach. "Zwłaszcza jeżeli chodzi o ten tzw. drugi poziom, czyli już dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem" - przekazał Trzaskowski.

Zaznaczył, że miasto organizuje też punkty wymazowe oraz że zostało utworzonych 15 takich punktów przez miejskie SPZOZ-y po to, żeby w większej liczbie miejsc w Warszawie można było pobierać wymazy.

Wśród działań podjętych przez miasto w walce z epidemią, prezydent stolicy wymienił również zakup za kwotę ponad 3 mln zł usług przeprowadzania testów wykrywających koronawirusa dla szczególnie narażanych, zwłaszcza pensjonariuszy i personelu w Domach Pomocy Społecznej.

Wskazał także, na program realizacji szczepień przeciwko grypie dla dzieci i seniorów. "40 procent seniorów zaszczepiliśmy. Natomiast dzisiaj, jak wszyscy wiemy są problemy z kupnem szczepionek na grypę na rynku" - mówił Trzaskowski.

Jednocześnie poinformował, że jeśli chodzi o edukację to miasto zakupiło środki ochrony osobistej dla ponad 39 tys. nauczycieli i pracowników oświaty i stara się inwestować w możliwości zdalnej edukacji. "Kupiliśmy licencje Office 365 dla nauczycieli i uczniów. Wdrażamy też specjalną platformę +edu.warszawa.pl+ tak, żeby ułatwić możliwość prowadzenia zdalnej edukacji" - podał Trzaskowski.

Wymienił także zakup prawie 25 tys. paczek żywnościowych i 3 tys. ciepłych posiłków dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli oraz zakup 5 tys. szczepionek przeciwko grypie dla nauczycieli.

Trzaskowski poinformował, że jeżeli chodzi o kwestie komunikacji miejskiej to miasto codziennie bada jej obciążenie, a na najbardziej obciążonych trasach kieruje dodatkowy tabor.

"Na bieżąco monitorujemy liczbę pasażerów korzystających z linii autobusowych, linii szkolnych" - powiedział Trzaskowski.

Dodał, że miasto codziennie dezynfekuje pojazdy komunikacji miejskiej nie tylko ręcznie, ale również za pomocą dezynfekcji elektrostatycznej. Prowadzi też akcję ozonowania tych miejsc, które są najbardziej newralgiczne. "Prowadzimy również akcję rozdawania maseczek przez kontrolerów biletów" - podkreślił Trzaskowski.

"To są wszystkie działania, które my prowadzimy. Natomiast po tych analizach mamy bardzo jasne apele do rządu i jasne propozycje" - stwierdził prezydent stolicy. (PAP)

