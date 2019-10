Trzaskowski: Otwarcie kolejnych stacji metra wiosną 2020

Prace prowadzone na stacjach metra Płocka, Młynów i Księcia Janusza są na ukończeniu. Możemy liczyć, że w okolicach marca lub kwietnia zostaną otwarte - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas środowej konferencji prasowej.

Jak przekazał ratusz, trwa jedna z ostatnich faz budowy, podczas której kontrolowana jest m.in. poprawność działania systemów podziemnej kolei. W tym czasie specjalne pociągi będą poruszać się między torami odstawczymi za stacją Rondo Daszyńskiego, a komorą odstawczą za stacją Księcia Janusza. W czasie próbnych przejazdów kontrolowana jest nie tylko poprawność działania wszystkich urządzeń znajdujących się w nowych tunelach i na stacjach, ale także ich współdziałanie z systemami pokładowymi pociągów obsługujących linię. Równolegle z jazdami testowymi prowadzone są prace wykończeniowe na stacjach. Uzupełniane są panele ścian zatorowych, ostatnie elementy sufitów i oświetlenia.

Rzecznik prasowy firmy Gülermak - wykonującej II linię metra - Bartosz Sawicki wyjaśnił, że panele ścienne na stacji Płocka będą miedziane, co będzie nawiązywało do zakładów na ul. Kasprzaka. Stacja Młynów utrzymana będzie w kolorze niebieskim z elementami na suficie w kształcie kół, co ma symbolizować popularne kąpielisko znajdujące się w pobliżu. Największa stacja na odcinku wolskim, Księcia Janusza jest w kolorze zielonym, zaś jej wystój będzie nawiązywał do pobliskiego parku.

"Prace na stacjach metra na odcinku wolskim powinny zakończyć się w listopadzie. Kiedy stacje będą już gotowe pozostanie kwestia przyjęć dokumentów. W okolicach marca/kwietnia możemy liczyć na otwarcie trzech stacji na odcinku wolskim, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy Woli będą mieli dostęp do metra" - powiedział Trzaskowski.

Prezydent poinformował, że celem ratusza jest sprawienie, że do 2022 r. 60 proc. mieszkańców Warszawy będzie korzystało z komunikacji miejskiej. Aktualnie statystyki wskazują, że połowa mieszkańców stolicy używa środków publicznego transportu. II linia metra jest częściej używana niż linia M1 - korzysta z niej o 30 proc. więcej Warszawiaków. Trzaskowski zapowiedział również, że budowa metra będzie kontynuowana oraz, że zaczynają się prace koncepcyjne nad III linią metra.

"Trwają intensywne prace na Bemowie i Bródnie. Wszystko po to, by osiągnąć cel jakim jest ekologiczna i sprawna komunikacja miejska. Działamy w trosce o klimat i jakość powietrza. Zachęcamy, by warszawiacy i mieszkańcy metropolii wybierali transport publiczny" – powiedział prezydent stolicy.

Pieniądze z Unii Europejskiej będą niezbędne przy inwestycjach związanych z powiększeniem sieci podziemnej kolei. To od nich uzależniona jest budowa III linii metra - powiedział w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Według planów zaprezentowanych podczas ubiegłorocznej kampanii przed wyborami samorządowymi, przebieg III linia metra rozpoczynałby się przy istniejącej już stacji Wilanowska, a kończyła na stacji Stadion Narodowy i łączył się z linią M2. Na trasie III linii metra miałyby się znaleźć m.in. Stegny, Powsińska, Siekierki, Gocław, Ostrobramska, rondo Wiatraczna i Dworzec Wschodni. Łącznie miałoby powstać 11 stacji.

"Linia ta uwzględnia istniejące dworce PKP, proponowany przebieg linii tramwajowych na Gocławiu oraz tereny, które dziś nie cieszą się zainteresowaniem deweloperów. Pokazanie tego planu spowodowałoby uruchomienie boomu inwestycyjnego" – podkreślał wówczas prof. Andrzej Chudzikiewicz z Politechniki Warszawskiej, twórca koncepcji rozbudowy metra warszawskiego.

15 września zostały otwarte stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka, należące do odcinka II linii metra na Pradze Północ. Cała linia ma być gotowa przed 2023 r. Wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są albo w budowie, albo trwa postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami.

Centralny odcinek linii M2 uruchomiono 8 marca 2015 r. Składa się z siedmiu stacji i prawie 6 km tuneli. Dla wschodniego odcinka, realizowanego przez firmę Astaldi, to około 3,12 km trasy, a dla zachodniego, drążonego przez Gülermak, około 3,4 km. Obie budowy mają się zakończyć w 2019 r.

Metro Warszawskie wybrało także wykonawcę projektu i budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie – od stacji Techniczno-Postojowej Mory do stacji C3 Lazurowa. To około 4 km trasy, które w 48 miesięcy od dnia podpisania umowy wykona konsorcjum firm Gülermak i Astaldi. Firmy te zostały także zwycięzcami w przetargu na budowę metra na Targówku. Tam w 36 miesięcy mają powstać 4 km tuneli oraz stacje Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Dziennie z centralnego odcinka linii M2 korzysta około 150 tys. pasażerów.

Autorka: Alicja Skiba