Trzaskowski: Liczę, że pieniądze od rządu lada moment do nas trafią

Biorę zapewnienia rządzących za dobrą monetę, bo wszystkim nam zależy, by w tym momencie współpracować - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że ma deklarację, iż lada moment pieniądze od rządu na pomoc uchodźcom trafią na konta miasta.

Prezydent Warszawy powiedział na antenie Polsatu, że choć Warszawie częściej pieniądze ostatnimi laty zabierano niż dawano, to tym razem liczy, że "w momencie kryzysu" środki na pomoc uchodźcom trafią do miejskiej kasy.

"Jeśli będzie kolejna fala, jeśli będzie eskalacja na Ukrainie i miliony uchodźców się pojawią w Polsce, będziemy mieli problem" - powiedział Trzaskowski. Podkreślił, że nikt nie przewidywał, iż trafią do nas 2 mln uchodźców. Dlatego, jego zdaniem Polska powinna prosić o zagraniczną pomoc.

Dodał, że z rozmów, które przeprowadził wynika, że nawet przedstawiciele organizacji profesjonalnie zajmujących się migracją są pod wrażeniem tej fali uchodźców i deklarują współpracę.

"Ja nie mogę wszystkich swoich psychologów przesunąć do pomocy uchodźcom. A takie organizacje mają setki wyszkolonych, mówiących po rosyjsku i ukraińsku psychologów" - argumentował.

Powiedział też, ze już prawie 10 tys. ukraińskich dzieci chodzi do polskich szkół. Jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie.

"Trzeba zbudować system, by dzieci ukraińskie uczyły się zdalnie według swojego programu, a w polskich szkołach jedynie języka. By do polskich szkół by poszli tylko ci, którzy chcą i mogą" - powiedział prezydent miasta. Według Trzaskowskiego o to ma prosić ukraińskie ministerstwo edukacji.

Rozwiązaniem problemów edukacyjnych może być - w jego ocenie -rozszerzenie działalności ukraińskiej szkoły w Warszawie, której można zapewnić dodatkową powierzchnię i wsparcie ukraińskich nauczycieli, którzy przybyli do Polski z falą uchodźców.

"Jeśli w tej chwili mamy 100 tys. ukraińskich dzieci w Warszawie, a możemy się jeszcze spodziewać kolejne fali, to nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, by wszystkie stołeczne szkoły były przeciążone" - powiedział Trzaskowski.

Prezydent Warszawy przekazał też, że już 30 proc. przyjeżdżających do Warszawy uchodźców potrzebuje zorganizowanej pomocy. (PAP)

Autor: Luiza Łuniewska

