Trybunał zobowiązał Rosję do zapłacenia odszkodowania za przywłaszczenie aktywów na Krymie

Polska wciąż importuje LPG z Rosji. Minister: To nie spółki Skarbu Państwa Gdyby pojawiły się sankcje unijne na gaz płynny (LPG), to w wymiarze gospodarczym i finansowym jesteśmy na to gotowi - zapewniła w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Radiu Plus.