Trybunał w Hadze wyda wyrok w rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Światowe media komentują wizytę trzech premierów w Kijowie

Trzeba mieć odwagę, by przez pół dnia podróżować pociągiem od polskiej granicy do Kijowa, by osobiście wesprzeć ukraińskiego prezydenta - pisze we wtorek w komentarzu do podróży premierów Polski, Czech i Słowenii dziennik "Welt". Tekst jest zatytułowany: "Odwaga Europejczyków z Europy Wschodniej i arogancja Zachodu".