Trwają zwolnienia w bankach. Tysiące ludzi traci pracę

Nie widać końca zwolnień w bankowości. W ciągu ostatniej dekady z pracą w bankach pożegnało się 30 tys. osób. Tylko w ciągu ostatniego roku zatrudnienie w branży spadło o 7,7 tys. etatów. Duże zwolnienia przeprowadziły m.in. PKO BP, Pekao, BNP Paribas czy Getin Bank – wynika z danych zebranych przez Bankier.pl.

Branża bankowa się kurczy. Z ulic polskich miast znikają oddziały bankowe, bo coraz więcej osób decyduje się na zdalną obsługę swoich finansów. Jak wynika z danych zebranych przez Bankier.pl, banki mają już 19 mln klientów cyfrowych, czyli takich którzy korzystają na co dzień z bankowości internetowej i mobilnej. Osoby te tylko sporadycznie zaglądają do oddziałów – głównie po to, by załatwić bardziej skomplikowane sprawy. Zmiany w sektorze potęguje pandemia koronawirusa i rekordowo niskie stopy procentowe, które uderzają w rentowność banków. Nie bez znaczenia są też postępujące od kilku lat procesy konsolidacyjne, w wyniku których część bankowych marek znika z rynku.

Jak podaje KNF, na koniec września 2020 r. w sektorze bankowym pracowało niecałe 151 tys. ludzi. To aż o 30 tys. mniej niż jeszcze dekadę temu. Tylko w ciągu ostatniego roku sektor ściął zatrudnienie o 7,7 tys. etatów. Jak wynika z danych zebranych przez Bankier.pl, w ciągu ostatniego roku stan zatrudnienia w PKO BP zmniejszył się o 1,4 tys. etatów, w Pekao o 1 tys., w BNP Paribas o 956 osób, w Getin Banku o 849 osób, w Alior Banku o 337 osób, a w Santander Consumer Banku o 365 osób. Na najbliższe miesiące zwolnienia zaplanował Santander Bank Polska. Zamierza zredukować załogę o około 2 tys. osób. Zwolnienia szykuje też BNP Paribas - zetnie zatrudnienie o 800 osób.

Liczba etatów w banku Bank III kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 22 400 23 200 23 800 -800 -1 400 Bank Pekao 13 078 13 497 14 162 -419 -1 084 Santander Bank Polska 10 286 10 574 11 113 -288 -827 BNP Paribas 9 080 9 321 10 036 -241 -956 ING Bank Śląski 7 807 7 700 7 631 107 176 Bank Millennium 7 514 7 803 5 773 -289 1 741 Alior Bank 7 317 7 465 7 654 -148 -337 mBank 6 097 6 114 6 020 -17 77 Credit Agricole 4 463 4 520 4 617 -57 -154 Getin Noble Bank 3 825 4 251 4 674 -426 -849 Citi Handlowy* 3 013 3 009 3 140 4 -127 Santander CB 1 866 1 808 2 231 58 -365 Bank Pocztowy 1 335 bd. 1 408 bd. -73 BOŚ 1 105 1 086 1 096 19 9 Idea Bank** 879 879 1 135 0 -256 Razem: 100 065 101 227 104 490 -1 162 -4 425 * Zatrudnienie w grupie ** Brak danych za III kw. 2020 r., przyjęto ostatnie dostępne dane Źródło: PRNews.pl

Spadające zatrudnienie to efekt kurczącej się sieci placówek. Na koniec września, zgodnie z danymi KNF, sieć bankowa liczyła 11,9 tys. punktów. To oddziały własne, ale także placówki partnerskie czy przedstawicielstwa zagranicznych instytucji. W ciągu roku z rynku zniknęło 426 punktów. Dziś więcej ludzi pracuje już w centralach banków, niż w sieci placówek na terenie kraju.

Największą siecią oddziałów dysponuje PKO Bank Polski. Ma ich 1040, ale i on zdecydował się zamknąć część placówek. Rok do roku ubyło mu 81 punktów. Na drugim miejscu jest Bank Pekao z siecią liczącą 662 oddziały, a na trzecim Millennium z 502 placówkami. Ten ostatni odnotował wzrost liczby placówek. To efekt przejęcia sieci oddziałów eurobanku. Poza nim, niemal wszystkie ankietowane banki odnotowały spadek liczby placówek w porównaniu do danych sprzed roku.

Liczba placówek własnych Bank III kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO Bank Polski 1040 1084 1121 -44 -81 Bank Pekao 662 721 736 -59 -74 Bank Millennium 502 542 373 -40 129 Santander Bank Polska 469 484 525 -15 -56 BNP Paribas 457 477 527 -20 -70 Credit Agricole 338 344 358 -6 -20 ING Bank Śląski 298 304 330 -6 -32 Alior Bank 199 191 213 8 -14 Getin Noble Bank 142 148 180 -6 -38 Bank Pocztowy 142 157 182 -15 -40 Santander CB 97 100 150 -3 -53 mBank 91 92 144 -1 -53 BOŚ 53 53 53 0 0 Idea Bank 25 25 27 0 -2 Citi Handlowy 19 19 21 0 -2 Plus Bank 1 1 1 0 0 Razem: 4535 4742 4941 -207 -406 Źródło: PRNews.pl

Wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec zwolnień w bankowości. Wyniki banków są w tym roku znacznie niższe niż w minionych latach, co może skłaniać bankowców do redukcji sieci placówek, a co za tym idzie zatrudnienia. Wynik finansowy netto sektora na koniec września 2020 r. wyniósł 5,9 mld zł i był niższy o 5,7 mld zł (-49,2% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec września 2019 r. Dodatkowo pandemia spowodowała duży wzrost zainteresowania klientów usługami zdalnymi. Jak wynika z danych Bankier.pl, na koniec września 2020 r. z bankowości mobilnej korzystało już 16 mln klientów banków. To aż o 3 mln więcej niż rok temu.

Jest jeszcze jeden czynnik, który wpływa pośrednio na stan zatrudnienia – automatyzacja procesów w bankowości. Banki inwestują w roboty, które zastępują ludzi przy najprostszych, powtarzalnych operacjach. Coraz głośniej mówi się o tym, że roboty zabiorą część etatów bankowcom.