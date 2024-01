Trwają protesty francuskich rolników. Niszczą importowaną żywność

DEMOGRAFIA Największy od lat spadek urodzeń skłonił władze w Paryżu do reakcji Najwyższy od II wojny światowej spadek urodzeń we Francji skłonił prezydenta Emmanuela Macrona do podjęcia reform urlopów rodzicielskich. W 2023 roku urodziło się 7 proc. mniej dzieci niż w roku 2022 i 20 proc. mniej niż w roku 2020 - pisze w środę Reuters.