Trwają prace przy budowie drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną

Oddanie do użytku Kanału Żeglugowego nie zakończyło budowy 23-kilometrowej drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Trwają prace na rzece Elbląg, gdzie zaawansowanie robót wynosi 80 proc. Z powodów atmosferycznych wstrzymane tymczasowo są prace na Zalewie Wiślanym, ale postęp prac w tej części jest taki sam - podał w piątek Urząd Morski w Gdyni.

Jak podał w komunikacie Urząd Morski w Gdyni, zakończona we wrześniu ub. roku część budowy dwudziestotrzykilometrowej drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, to nie koniec całej inwestycji. Kanał Żeglugowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz wyspą na Zalewie Wiślanym był pierwszym etapem, jaki został zrealizowany przez Urząd Morski w Gdyni w ramach programu wieloletniego. Cały czas trwają prace związane z kolejnymi etapami.

"Z samego Kanału Żeglugowego, od jego otwarcia, skorzystało około pół tysiąca jednostek, w przeważającej większości o mniejszym zanurzeniu z uwagi na prace prowadzone na rzece Elbląg i Zalewie Wiślanym. Z Kanału korzystają również jednostki robocze, zaangażowane w kolejne etapy budowy. Zgodnie z przyjętymi założeniami, żegluga na tym akwenie osiągnie docelowe parametry po zakończeniu całej inwestycji" – podkreślił cytowany w komunikacie Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

W II etapie na rzece Elbląg przebudowywany jest tor wodny na odcinku o długości około 10,4 km. Celem jest uzyskanie 60 m szerokości na rzece, a w rejonie miejscowości Nowakowo 40 m (mierzonej w dnie). Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg zostaną obudowane konstrukcją hydrotechniczną. Umocnienie brzegów jest realizowane w formie ścianki szczelnej, zwieńczonej żelbetowym oczepem, a tor wodny zabezpieczony zostanie skarpą podwodną. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, wybudowane zostaną 2 przystanie niskie wraz ze slipem do wodowania jednostek.

Etap II obejmuje również budowę nowego, najdłuższego, ponad stumetrowego mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo, w odległości ok. 650 m w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Wraz z budową nowej przeprawy mostowej, zaprojektowana została również budowa nowego odcinka drogi powiatowej, wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg oraz dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości. Prace w ramach II etapu rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku.

Aktualne zaawansowanie prac dla etapu II wynosi ok. 80 proc.

W ramach prac hydrotechnicznych, obejmujących obudowę brzegów rzeki Elbląg, pogrążono dotąd ponad 15 tys. metrów bieżących grodzic stalowych, wykonano system kotwiący w ilości 4,4 tys. sztuk, oczepy żelbetowe, pochylnie dla zwierząt, przepusty wałowe, a także zmodernizowano elementy oznakowania nawigacyjnego. Rozpoczęto roboty brukarskie, a w Nowakowie trwa wytwarzanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

W ramach III etapu realizowana jest budowa toru wodnego na Zalewie Wiślanym, na długości około 8200 m. Prace w ramach tej części inwestycji rozpoczęły się w maju 2022 roku.

Aktualne zaawansowanie prac dla etapu trzeciego wynosi prawie 80 proc. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, w połowie grudnia na ok. 3 tygodnie prace zostały wstrzymane.

"Jeszcze wiosną planowane jest oddanie do użytkowania nowego mostu w Nowakowie, co niewątpliwie usprawni nie tylko żeglugę, ale także komunikację kołową z Wyspą Nowakowską. Umożliwi to także podjęcie kolejnych działań, związanych z zamknięciem dotychczasowego, przestarzałego mostu pontonowego i przeprowadzenie prac, polegających na umocnieniu brzegów w tym rejonie" – wskazał cytowany w komunikacie Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. (PAP)

