Trwają prace nad stworzeniem modelu gospodarstwa opiekuńczego

Wojciechowski: Chów klatkowy ma naprawdę niewiele wspólnego z rolnictwem

Zmiany, które następują w rolnictwie w Europie, to odwrócenie trendu jego zamiany w przemysł. Odejście od chowu klatkowego właśnie w to się wpisuje. To właściwy kierunek – mówił Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa w rozmowie ze środową "Rzeczpospolitą".